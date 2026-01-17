ワイモバイルオンラインストアでウィンタークリアランスセールが開催中！フォルダブルスマホ「nubia Flip 2」が機種変更などで2万9800円など
|Y!mobileの公式Webショップにて「ウィンタークリアランスセール」が開催中！
ソフトバンクは15日、同社が提供している携帯電話サービス「Y!mobile」の公式Webショップ「ワイモバイルオンラインストア」限定で「ウィンタークリアランスセール」を2026年1月15日（木）10時より開催するとお知らせしています。対象機種は縦折り型フォルダブルスマートフォン（スマホ）「nubia Flip 2」やスタンダードスマホ「OPPO Reno9 A」および「Android One S10」の3機種。
＜nubia Flip 2（型番：A404ZT）＞
nubia Flip 2は2025年1月に発売された開くと普通のスマホとして使え、閉じてコンパクトに持ち運べる縦折り型フォルダブルスマホで、画面は開いた状態では約6.9インチFHD+（1188×2790ドット）OLED（有機EL）のメインディスプレイ、閉じた状態では約3インチ422×682ドット有機ELのサブディスプレイを搭載しており、チップセット（SoC）にMediaTek製「Dimensity D7300X」を搭載したミドルレンジモデルとなっています。またおサイフケータイ（FeliCa）にも対応しており、防水には非対応ですが、防滴（IPX2）や防塵（IP4X）に対応しています。
＜OPPO Reno9 A（型番：A301OP）＞
OPPO Reno9 Aは2023年6月に発売されたおサイフケータイ（FeliCa）や防水（IPX8準拠）、防塵（IP6X準拠）に対応したスタンダードスマホで、SoCはQualcomm製「Snapdragon 695 5G Mobile Platform」を搭載したミドルレンジモデルとなっています。画面は約6.4インチFHD+（1080×2400ドット）有機EL（約409ppi）を搭載し、90Hzリフレッシュレートや180Hzタッチサンプリングレートに対応しており、リアカメラは約4800万画素CMOSの広角カメラと約800万画素CMOSの超広角カメラ、約200万画素CMOSのマクロカメラの3眼構成です。
＜Android One S10（型番：S10-KC）＞
Android One S10は2023年1月に発売された防水（IPX5およびIPX8準拠）および防塵（IP6X準拠）、耐衝撃（MIL-STD-810H準拠）、おサイフケータイ（FeliCa）に対応したスタンダードスマホで、さらに泡タイプのハンドソープで丸洗いができ、アルコール除菌シートなどで汚れを拭き取れるため、手軽に手入れができるだけでなく抗菌・抗ウイルスボディーを採用しているため、非常に清潔に使えるようになっています。またSoCはMediaTek製「Dimensity 700」を搭載したミドルレンジモデルとなっており、発売時にはAndroid 13がプリインストールされていましたが、現時点でAndroid 15までのOSバージョンアップが提供されています。
