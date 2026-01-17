大学入学共通テストが17日に始まり、池田理代子氏原作の人気漫画「ベルサイユのばら」（ベルばら）が題材として登場し、ネット上では「ベルサイユのばら」「ベルばら」がトレンド入りした。

「歴史総合、世界史探究」の問題にベルばらの一部が登場。受験生と思われる投稿からは「まじで読んでおけば」「見ておけば良かった」「ベルばら読んでて正解だった」など、さまざまな反応の声が上がった。

ネット上では「ベルサイユのばら」「ベルばら」がトレンド入り。ベルばらが共通テストに登場したことに多くの反応が集まり、「マジか」「共テでベルばら出たと聞いて激アツ」「何ともうらやましい問題」「そこだけは点数取れそうだw」「今年受けたかった」などの声があった。

「ベルサイユのばら」はフランス革命の時代を舞台に、男装の麗人オスカルらの愛と人生を描く物語。1972年に総合少女週刊誌「週刊マーガレット」にて連載がスタート。同作品の単行本は累計2000万部を突破し、1974年には宝塚歌劇団で舞台化されるなど大ヒットした。テレビアニメ化もされ、2022年には連載開始から50周年を迎えるのを記念して、新作の劇場アニメが製作された。