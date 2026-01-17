意外と知らない工場夜勤のメリット5選 給料アップだけじゃない、元トヨタ期間工が語る「夜働く」本当の価値
工場転職のプロであるケンシロウ氏が、YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で、「【製造業】工場夜勤のメリット・デメリット5選｜元トヨタ夜勤経験者が本音で解説」と題した動画を公開。工場勤務における夜勤の知られざる実態を、自身の経験を交えて解説した。
動画でケンシロウ氏は、夜勤に対して「キツい」「体を壊す」といったネガティブなイメージが先行しがちだが、多くのメリットも存在すると指摘。自身も「夜勤のほうが朝勤より良かった」と語り、その理由を5つのポイントで説明した。
まずメリットとして挙げられたのは「給料」の高さだ。労働基準法により、夜22時から翌朝5時までの勤務には25%の深夜手当が義務付けられている。もともと時給が高い工場勤務ではこの割増額も大きく、月収が大幅にアップするという。次に「通勤が楽」な点を挙げる。多くの人が移動する朝夕のラッシュアワーを避けられるため、通勤によるストレスがほとんどない。氏は、深夜の空いた道を走り、仕事の疲れを癒す間もなく最短で帰宅できた経験を語った。
さらに「人間関係が楽」「昼間の時間が使える」「1人時間が作れる」といった点もメリットだとした。夜勤は管理職が不在のことが多く、日勤に比べて精神的にリラックスして働ける傾向がある。また、日中の時間が自由になるため、市役所や病院といった平日にしか開いていない施設にも行きやすい。家族がいる場合は、子どもが学校に行っている間に趣味の時間を確保できるなど、プライベートを充実させられる可能性も示した。
一方で、デメリットとしては「体調を崩しやすい」「メンタルが削られる」「出費が増えやすい」「長期的に続けづらい」「事故のリスクが上がる」の5点を挙げた。不規則な生活リズムは、睡眠不足や自律神経の乱れを引き起こし、心身の不調につながりやすい。また、ストレスから浪費が増える傾向や、集中力の低下による事故のリスクも指摘した。
ケンシロウ氏は、夜勤のメリットとデメリットは「人によって変わってくる」と結論付けた。収入や自由な時間を重視する人には大きなメリットがある一方で、健康や生活リズムを大切にしたい人には厳しい側面もある。動画は、画一的なイメージで語られがちな夜勤という働き方を、多角的に捉え直すきっかけを与えている。
僕自身も工場出身ということもあり、現場のリアルをしっかり理解した上で発信をし、少しでも人生がプラスになるように心がけています！