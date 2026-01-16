暖房つけるほどじゃない日にグラフェンの薄型電気ブランケットが助かった
冬に気になるのが暖房などの光熱費。厚着などで節約するという方法もありますが、もう少し快適な手段として省電力な電気ブランケットという選択肢もオススメです。
そこで今回は「グラフェンパウダーシート」をご紹介。名前のとおり先進素材のグラフェンを活用しており、薄くて軽いのが特長。電熱線タイプのようなゴワゴワ感も無く、USB-Cで給電で収納もかなりコンパクトなんですよ。
自宅はもちろん、アウトドアでも活躍してくれるアイテムでしたのでぜひ参考にしてみてください。
ブランケットサイズでマルチに使える
こちらが今回試した「グラフェンパウダーシート」。全長は135cmあるのでブランケット感覚で使えるのがポイント。カラーはダークグリーンで若干アウトドア感はありますが、部屋で使っても悪目立ちしない落ち着いたトーンかと。
生地は薄くて柔らかく、一般的な電気毛布のような“中に熱線が入っているようなゴワゴワ感”もありません。スイッチ部分を見なければ電気毛布には見えませんね。
生地全体が温かい
本製品は主にはモバイルバッテリーを接続して使います。最大65W出力のため、フルパワーで使うには相応のモバイルバッテリーが必要な点にはご注意を。
操作部分はシンプルで、オレンジ色が温度設定で青色がタイマー時間。直感的で難しい点はないので誰でも簡単に使えるかと。
本製品の最大の特長は発熱がグラフェン素材である点。一般的な電気毛布のような電熱線が無く、生地全体が温かくなります。
さっそく最高出力の55度で試してみましたが、5分ほどで触れている部分が温かくなってきました。
電気毛布の電熱線付近のようなしっかりとした熱は感じにくいですが、「グラフェンパウダーシート」のまんべんなく温かい感じは悪くないですね。
サイズの割にコンパクトで助かる
ブランケットサイズなのに薄く軽いので活用シーンも多いと感じました。例えばひざ掛けや羽織るといった使い方はもちろん、マットレスの上に敷いてあったかベッドにすることも可能ですよ。
超コンパクトとは言えませんが、バックパックなどで気軽に持ち運べる収納サイズなのは間違いありません。オフィスでの空調が物足りない場合や、表面は撥水生地なのでアウトドアでも活躍してくれるでしょう。
ひとつあれば自宅の各所でも助かるので、ぜひ参考にしてみてください。
