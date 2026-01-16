「都会のふるさと納税はオワコン」税収が流出する大都市の苦悩と地方のしたたかな戦略
元テレビ局員のジャーナリスト・下矢一良氏のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」が、「なぜ都会のふるさと納税はオワコンなのか？一般国民は知らないこの税制度の悲しき温度差について解説」と題した動画を公開。ふるさと納税制度における自治体間の「明暗」とその背景にある構造的な問題を解説した。
下矢氏はまず、ふるさと納税の受入額が多い「勝ち組」自治体の事例を紹介。しかし、ランキング1位の兵庫県宝塚市については、「キーエンスの元役員による250億円という巨額寄付による特殊事情」であり、一般的な成功例とは異なると指摘する。実質的な成功例として北海道白糠町や宮崎県都城市などを挙げ、これらの自治体はホタテや肉、焼酎といった「返礼品の魅力」を最大限に活かしていると分析した。特に白糠町は、中国の禁輸措置で余った高品質なホタテを返礼品に回したことで、寄付額が前年の100倍以上に急増したという。
一方で、税収が流出する「負け組」の代表として、横浜市、名古屋市、大阪市といった大都市を挙げる。これらの都市は高所得の住民が多いため、他自治体への寄付による税金の流出額が数百億円規模に上る。下矢氏は「大都市には、地方のような魅力的な特産品がない」ため、返礼品競争で不利な立場に置かれていると説明。横浜市がホテルスパ利用券、名古屋市が地元企業「バーミキュラ」の製品を返礼品にするなどの対抗策を講じているものの、流出額を補うには至っていない現状を指摘した。
特に東京都世田谷区の区長が「返礼品競争には参入しない」と表明していたことに触れ、下矢氏は「政治家は結果を出してなんぼ。住民サービスが低下しかねない状況で、評論家のようなことを言うべきではない」と厳しく批判。ふるさと納税が地方の活性化に貢献する一方で、都市部の税収を奪い、住民サービスに影響を及ぼしかねないという制度の歪みを浮き彫りにした。
YouTubeの動画内容
