¡ÖÏ¢ÌÁ¤Î¥ß¥¹¤ÇÁª¼ê¤Î4Ç¯´Ö¤ò¼Î¤Æ¤¿¡×´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÊò¤ì¤¿¡È¸ÞÎØ¾ÃÌÇ¡É¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼ÌäÂê¡Ö¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê¼ºÂÖ¡×
ÆüËÜ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡¦¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡¦¥¹¥±¥ë¥È¥óÏ¢ÌÁ¤ÎÉÔÈ÷¤Ë¤è¤ê¡¢Íè·î³«Ëë¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼ÃË»Ò2¿Í¾è¤ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£¡Ö½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤Î²ò¼á¤ò¸í¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ï¢ÌÁ¤ÏÁª¼ê¤Ø¤ÎÊä½þ¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢4Ç¯´Ö¤ÎÅØÎÏ¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¼ºÂÖ¤Ï¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â±ð¤Ã¤Ý¤¤¡×¸ÞÎØÈþ½÷¥¢¥¹¥ê¡¼¥È
ÁûÆ°¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ÁÁá¤¯ÅÁ¤¨¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSPOTV NEWS¡Ù¤Ï¡ÖÏ¢ÌÁ¤Î¥ß¥¹¤Ç¡ÈÁª¼ê¤Î4Ç¯´Ö¡É¤ò¼Î¤Æ¤¿¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¡¢¡ÖÂç²ñ³«Ëë¤ò1¥«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿½ÅÂç¤Ê¼ººö¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÄÌ¿®¼Ò¡ØNEWSIS¡Ù¤â¡Ö¸ÞÎØÄ©Àï¤Î¤¿¤á¤Î´ðËÜÅª¤Ê¾ò·ï¤½¤Î¤â¤Î¤òËþ¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÏ¢ÌÁ¤¬ËèÇ¯6·î¤Ë³«¤«¤ì¤ë¹ñºÝ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡¦¥¹¥±¥ë¥È¥óÏ¢ÌÁ¡ÊIBSF¡Ë¤ÎÁí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤»¤º¡¢¿¦°÷¤â³°¹ñ¸ì¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¡È4Ç¯ÂÔ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡É¹ÔÀ¯¥ß¥¹¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÄÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡È¥Ê¥ë¥Ó¥ç¥é¥¯¡É¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥Í¡¼¥È¥¥¥Ç¥¤¡Ù¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖIBSF¤Ïº£²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ç¿·¤·¤¤Í½Áª¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÃË»Ò2¿Í¾è¤ê¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëºÝ¡¢ÃË»Ò4¿Í¾è¤ê¤Î¹ñºÝÂç²ñÀ®ÀÓ¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ò´Þ¤á¤ë¤è¤¦µ¬Äê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤Ï¤³¤Î¾ò·ï¤òÇ§ÃÎ¤Ç¤¤º¡¢4¿Í¾è¤êÂç²ñ¤ò´Þ¤àÀ®ÀÓ¤òÄó½Ð¤»¤º¡¢·ë¶É2¿ÍÂç²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤âºÃÀÞ¤·¤¿¡×¤È¡¢½Ð¾ì¸¢¾ÃÌÇ¤Î·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯ÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¥Ê¥ë¥Ó¥ç¥é¥¯¡×¤Ï¡ÖÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¡ÈÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÉÆüËÜ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼Ï¢ÌÁ¡¢¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê¥ß¥¹¤Ç¸ÞÎØÉÔÈ¯¡×¤ÈÄËÎõ¤Ê¸«½Ð¤·¤ò·Ç¤²¤¿·ÐºÑ»æ¡Ø¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¡Ù¤â¡¢¡ÖÏ¢ÌÁ¤Î¹ÔÀ¯¥ß¥¹¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤¯ÍîÃÀ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¡Øº£¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤¬²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×¤È¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ëÉñÂæ¤À¡£¤½¤ÎÀÚÉä¤òÏ¢ÌÁ¤ÎÃ±¤Ê¤ë¥ß¥¹¤Ç¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Àº¿ÀÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ï¢ÌÁ¤Ë¤ÏÌäÂê¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÄ¾»ë¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢°ìÅÙ¼º¤Ã¤¿¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á¥µ¡¼¥Á¥³¥ê¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë