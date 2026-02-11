喜びの大舞台でまさかの出来事だ。ミラノ・コルティナ五輪で2月8日（現地時間）にフィギアスケート団体戦の表彰式がおこなわれた。そこで発生したトラブルが“前代未聞”だとザワついている。【写真】「大問題でしょ」怒りの声が殺到、スケート靴を破損させた“表彰台”「選手の命」スケート靴が損傷金メダルを獲得した米国をはじめ、上位3か国の選手たちが上がった表彰台。通常スケートの表彰台は、刃を傷つけないように柔ら