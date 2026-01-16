MLB¤Ç»°³Ñ¥È¥ì¡¼¥ÉÀ®Î©¡ª¥ì¥¤¥º¡õ¥ì¥Ã¥º¡õ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç·×4Áª¼ê°ÜÀÒ¡¡¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï2Ç¯Ï¢Â³
¡¡MLB¤Ç»°³Ñ¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¤·¤¿¤È15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥Ã¥º¡¢¥ì¥¤¥º¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î3µåÃÄ¤Ç¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¡£¥ì¥Ã¥º¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¡¼¥¯Åê¼ê¤ò¡¢¥ì¥¤¥º¤Ï¥ì¥Ã¥º¤Î¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹ÆâÌî¼ê¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥¯¥é¡¼¥¯Åê¼ê¤ò¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥ì¥¤¥º¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥í¡¼³°Ìî¼ê¤ò¤½¤ì¤¾¤ì³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï24Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç139»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦251¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÂÇÅÀ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£ºòÇ¯1·î¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥í¥Ï¥¹¡¢¥¨¥É¥Þ¥ó¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÈÆâÌî¤¬Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ì¥Ã¥º¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥ì¥Ã¥º¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿140»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨¡¦269¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢53ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£