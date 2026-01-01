¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù¤¢¤Î¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÆ±À«Æ±Ì¾¡ª ¡ÖÂÀ¹Þ¤Ê¤Ë¤ï¤ÎÌ´Êç¶â¡×¤Ë10Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Î¡ÉÂ¼¾å¿®¸Þ¡É¡ª¡©
»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ë¸ä³ÚÈÖÁÈABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
ÃÝ»³Î´ÈÏÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡ØÇú¾Ð¡ª¾®¥Í¥¿½¸¡Ù¤Ï¡¢¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤óÆÃ½¸¡É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£¿³ºº¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÝ»³ÃµÄå¤ÈÁÐ»Ò¤Î½÷Í¥»°ÁÒçýÆà¡¦²ÂÆà»ÐËå¡£º£²ó¤Ï¡¢´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿§¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¡È»÷¤Æ¤ë¡É¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤»¤¤¤äÃµÄå¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ä¡¢±Ê¸«ÃµÄå¤Ë»÷¤¿°Ï¸ë¤Î°ìÎÏ´ýÀ»¤Ê¤É¡¢ÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤¬Â³¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¹ñÆ»±è¤¤¤Î·Ù»¡´±¿Í·Á¡ßÅÄÂ¼ÃµÄå¡×¡Ö¿·Ê¹¹¹ð¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Èþ½ÑÉÊ´ÕÄê»Î¡ß¤¹¤ñ¤Ò¤í¤¬¤ê¤ºÆîÛê¡×¤Ç¤Ï¡¢£³¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¡õÂçÇú¾Ð¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤ÎÀîÈªÂÙ»Ë¤Ë»÷¤¿À¸¸å£·¥«·î¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¶á½ê¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤Î¡Ö¤¢～¤¤¡¢¤È¤¥¤¤¤Þ¤Æ¤§～¤ó¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤¬¡¢¤Ç¤¹¤è¡£¤Î¥®¥ã¥°¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤É¤Ç£³¿Í¤Ï·ö¡¹ëà¡¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±«¤Î²»¤È¥Ùー¥³¥ó¤ò¾Æ¤¯²»¤òÂ³¤¤¤ÆÎ®¤¹¤Î¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ£³¿Í¤ÏÊ¹¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¡ª¡¡
ºÇ¸å¤Ï¡¢63ºÐ¤ÎÃËÀ¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢ÃÝ»³ÃµÄå¤¬Âçºå¾ë¤Ø¡£¡ÖÂÀ¹Þ¤Ê¤Ë¤ï¤ÎÌ´Êç¶â¡×¤Ë10Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤¿°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢ÇîÊª´Û¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Î²¼¤Ë¡¢¤¢¤ë¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÆ±À«Æ±Ì¾¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤«¡£À¾Àî¤¤è¤·¡¢¶¶²¼Å°¤Ê¤ÉÃøÌ¾¿Í¤Ï100Ëü±ß°Ê¾å¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÆ±À«Æ±Ì¾¤ÎÊÌ¿Í¤«¡©¡ª¡¡¿¿Áê¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢ÃÝ»³ÃµÄå¤Ï¡ÈÂ¼¾å¿®¸Þ¡É¤ËÅÅÏÃ¤ÇÌä¤¤¤¿¤À¤¹¡£¡¡©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡×¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢±Ê¸«Âç¸ãÃµÄå¤Î¡Ø£³ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Äï¤Î»Ñ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡Ù¡¢¥¨ー¥¹ÃµÄå¤Î¡ØÌ¼¤¬½¦¤Ã¤¿¤¦¤ó¤³¤ÏËÜÊª¡©¡Ù¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ò²ò·è¤·¤¿¡£