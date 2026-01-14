¡ÖºÆ²ñ¡×¡È½ß°ì¡ÉÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¡ÈËüµ¨»Ò¡É°æ¾å¿¿±û¤ËºÆ²ñ ¡Ö¾¡ÃË¤¬²ÐÍËÆü¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¡Öº£¥¯¡¼¥ë¤âÌÌÇò¤¤¡×
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢²£´ØÂç»á¤Î¿äÍý¾®Àâ¡ØºÆ²ñ¡Ù¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£·º»ö¡¦ÈôÆà½ß°ì¡ÊÃÝÆâ¡Ë¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿½éÎø¤ÎÁê¼ê¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¤È23Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÃçÎÉ¤·4¿ÍÁÈ¤À¤Ã¤¿ÈôÆà½ß°ì¡¢´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¡Ë¡¢À¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¡¢º´µ×´ÖÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ëºá¤òÈÈ¤·¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡×¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤¿½ß°ì¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ìÅÙ¤â²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢23Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢º£¤ä·º»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¤Ï¸Î¶¿¤Î»°¥ÄÍÕ·Ù»¡½ð¤Ë°ÛÆ°¡£¤À¤¬¡¢Ãç´Ö¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ê¤Ã¤ÆÊ¿²º¤Ê³¹¤Ç¿¦Ì³¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢½ß°ì¤Î½éÎø¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëËüµ¨»Ò¤Ï¡¢·½²ð¤È·ëº§¤¹¤ë¤âÎ¥º§¡£ÃÏ¸µ¤ÇÈþÍÆ¼¼¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿ÍÂ©»Ò¤ÎÀµ¼ù¡Ê»°±ºåºÍå¡Ë¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ì¾ÌçÃæ³Ø¤Ø¤Î¿äÁ¦Æþ³Ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀµ¼ù¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇËü°ú¤¡£¤·¤«¤â¡¢Ä¾¿Í¤Î·»¤ÇÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ëº´µ×´Ö½¨Ç·¡Ê¾®ÌøÍ§¡Ë¤ÏËüµ¨»Ò¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿³Û¤Î¶âÁ¬¤òÍ×µá¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½¨Ç·¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£½ß°ì¤Ï¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¡¦ÆîÎÉÍý¹á»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÁÜºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢ÂÎ´¶¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÎºÆ²ñ¥·¡¼¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¾¾²¼Þ«Ê¿¤Î¡ØºÇ°¦¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê»Ï¤Þ¤êÊý¤Ç¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¸å¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í»¡¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤¿¤¤¡×¡Ö½äººÄ¹¤Î½Æ¤ò±£¤·¤¿»Ò¤É¤âÃ£¤Îºá¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½Æ¤ò»È¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤ÀÈÈ¿Í¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°¥¯¡¼¥ë¤ÇÃÝÆâ¤¬¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç³¤Ï·¸¶¾¡ÃËÌò¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¾¡ÃË¤¬·º»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ÐÍË¤ÎÌë¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¡Ö³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤¬º£ÅÙ¤Ï·º»ö¤«¡×¡Ö¾¡ÃË¤¸¤ã¤Ê¤¤ÃÝÆâÎÃ¿¿¤â¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£Ê·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¾¡ÃË¡¢º£¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤âÌÌÇò²á¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£