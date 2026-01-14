Æü´Ú¼óÇ¾¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥É¥é¥à³°¸ò¡×¡¡¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð´é¡¢¥Î¥ê¥Î¥êÆ°²è¤â¸ø³«
Æü´Ú¼óÇ¾¤¬2026Ç¯1·î13Æü¡¢ÆàÎÉ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖAPEC¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥É¥é¥à¤ò¤¿¤¿¤¯¤Î¤¬Ì´¤À¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¹âÀÐÁáÉÄ¼óÁê¤ÏX¤Ç¡¢²ñÃÌ¤ÎÀ®²Ì¤äµÄÏÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ¾¹ñ¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÀïÎ¬´Ä¶¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¡¢Æü´Ú´Ø·¸¡¢Æü´ÚÊÆ¤ÎÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Æü´ÚÎ¾¹ñ¤¬ÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤ËÏ¢·È¤·¤ÆÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤È¤ÎÅÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Æü´Ú¡¢Æü´ÚÊÆ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤ò´Þ¤àÀïÎ¬Åª¤ÊÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤Ç¤¤¿¤È¤·¡¢¡Ö·ÐºÑ¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ç¡¢¸ß¤¤¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢µÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö²ñÃÌ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¥É¥é¥à¤Î±éÁÕ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯APEC¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥É¥é¥à¤ò¤¿¤¿¤¯¤Î¤¬Ì´¤À¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÀèÆü¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ø¾Þ¼°¤ÇºÇÍ¥½¨¼çÂê²Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØGolden¡Ù¤ÈBTS¤Î¡ØDynamite¡Ù¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ±éÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤«¤é¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥É¥é¥à±éÁÕ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ï¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹À½¡¢¶»¤Ë¤Ï¡ÖTakaichi Sanae¡×¡ÖLee Jae-myung¡×
SNS¤Ç¤Ï¡¢Æü´ÚÎ¾¼óÇ¾¤Ë¤è¤ë¡Ö¥É¥é¥à±éÁÕ¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹Æó¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢²ñÃÌÃæ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ç¤ªÂ·¤¤¤ÎÀÄ¤¤¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÆó¿Í¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ï¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹À½¤Ç¡¢¶»¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖTakaichi Sanae¡×¡ÖLee Jae-myung¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤ÎÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤è¤¯¤ß¤¿¤é¡¡°ì½ï¤ËÃçÎÉ¤¯¥É¥é¥àÃ¡¤¤¤Æ¤Æ¤à¤»¤¿¡×¡Ö¥¬¥Á¤Î¿·Ç¯½é¾Ð¤¤¤«¤â¤·¤ì¤ó¤³¤ì¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ëÇú¡¡Îò»ËÅª1Ëç¡©¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¼óÁê´±Å¡¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï14Æü¡¢¡ÖÆü´ÚÎ¾¼óÇ¾¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢±éÁÕ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿1Ê¬´Ö¤ÎYouTubeÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¾¯¤·¤®¤³¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ã¡¤¯¤Û¤É¤Ë²»¤Ï°ì¤Ä¤Ë¡×
Íû»á¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤¿¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤è¤ê°ìÁØÂ©¤¬¹ç¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤È¤Î¶¦±é^^¡¡¤´ÁêÈ¼¤ËÍÂ¤«¤ê¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥×¥í¤Î¼ÂÎÏ¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥º¥à¤¬¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä´ÏÂ¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤ÎÆü´Ú´Ø·¸¤â¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤ÆÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±éÁÕÃæ¤Î¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¾¯¤·¤®¤³¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ã¡¤¯¤Û¤É¤Ë²»¤Ï°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ìó2Ê¬´Ö¤Î±éÁÕÆ°²è¤â¸ø³«¡£¡Ö¥É¥é¥à±éÁÕ¤ÏÄ¹Ç¯Êú¤¤¤Æ¤¤¿Ì´¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¿´¸¯¤¤¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØ´¶¼Õ¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Íû»á¤¬¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¥·¥ó¥Ð¥ë¤òÃ¡¤¯°ìÊý¡¢¡Ö¥á¥¿¥ë¹¥¤¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹â»Ô»á¤ÏÁ´¿È¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¤È¤ê¾Ð´é¤Ç¥×¥ì¥¤¡£±éÁÕ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÍû»á¤ÎÉ½¾ð¤â¤Û¤°¤ì¡¢µÇ°»£±Æ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¼«¤é¥·¥ó¥Ð¥ë¤òÌÄ¤é¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥É¥é¥à±éÁÕ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼óÇ¾³°¸ò¤Ç¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¿ÍÎà»Ë¾å½é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡ÖÍûºßÌÀ¤ÎÆ°²è¤ÎÊý¤¬Ä¹¼Ü¤Ê¤Î¤ª¤â¤í¤¤¾Ð¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¯À¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¸½¼Â¤Ï¾ï¤ËÀ¸À®AI¤ÎÀè¤ò¹Ô¤¯¤â¤Î¤À¡×¡Ö¤³¤ì¡Ø¤Þ¤¿AI¤«¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê·ï¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â½Ð¤¿¡£