¾¼ÏÂ¥ª¥ä¥¸´¶ÎÞÉ¬»ê¤Î¥ß¥Ë¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡×⁉︎¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¡Ö·Ú¤Î¥Ç¥³¥È¥é¡×¤òËÜµ¤¤ÇÂçÈ¯ÌÀ¤·¤¿ÁÀ¤¤¤È¤Ï¡ÚÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡Û
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤¿
¢£¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬·Ú¤Î¥Ç¥³¥È¥é¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¡¦¥È¥é¥Ã¥¯ PTO¥À¥ó¥× ÂçÈ¯Ì¿¡×¤À
¢£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥À¥ó¥×¤äPTO¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÍÑÀ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥ÉÇÉ¼ê¤Ê·Ú¥Ç¥³¥È¥é¤¬¸«¤»¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÂçÈ¯ÌÀ
¡¡Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÎÙÀÜ¤·¤¿¡ÖGAZOO Racing¡×¤È¤Î¡Ö¿Æ»Ò¥²¥ó¥«¡¦»°ËÜ¾¡Éé¡×¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤³¤Î¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¡¦¥È¥é¥Ã¥¯ PTO¥À¥ó¥× ÂçÈ¯Ì¿¡Ê¥À¥¤¥Ï¥Ä¥á¥¤¡Ë¡×¡£¿äÄê100È¯°Ê¾å¤ÎÅÅ¾þ¤ò¸÷¤é¤»¤¿¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Î·Ú¥À¥ó¥×¤Ï¡¢¼þ°Ï¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ®ÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÂç¤¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¶È³¦¤ÎÃæ¤Ê¤«¤Ç¡¢»Å»ö¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ÖÀ¸¤ÍÍ¡×¤ò¼ÖÎ¾¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¶È³¦¤Î¤·¤«¤ë¤Ù¤¶Ú¤ÎÊý¡¹¤Ë´Æ½¤¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤È¤¤¤¦¤ªº×¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÀ½ºî¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑ¤Î¼ÖÎ¾¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âè°ì°õ¾Ý¡£¤·¤«¤·¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÀìÌç¤ËÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¿½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¤½¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»Å»ö¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Êë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¶È³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÉô¤ËÇ®Îõ¤Ê¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Î¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤òÀ½ºî¤·¤Æ¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤ÎÀ½ºî°Õ¿Þ¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Æ½¤¤ò¶È³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ÏËÜ³ÊÅª¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÎ®µ·¤â´Þ¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¸«¤»¾ì¤Ç¤¢¤ë¥ª¥Ç¥³ÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Êë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òÉ½¼¨¡£¥ë¡¼¥Õ¾å¤Î¥Ç¥Ã¥¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¡ËÉô¤Î¹ÔÅô¤Ë¤Ï¡¢ÅÀÌÇ¤¹¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÙÂæ¤Ë¤Ï¥«¥¹¥¿¥à¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡²ÙÂæ¤Ë¤Ï¡¢ÎòÂå¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¾å¤Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾ÝÄ§¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿åÃæ²Ö¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¡×¤òÎ©¤¿¤»¡¢¥ê¥Õ¥È¾õÂÖ¤ÇÎØÅê¤²¤ÎÅª¤È¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤äÎòÂå¤Î¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÂçºåÉÜÃÓÅÄ»Ô¤Î»Ô²Ö¡Ö¤µ¤Ä¤¤Ä¤Ä¤¸¡×¤È¸Þ·î»³Æ°Êª±à¤ÎÌ¾Êª¡Ö¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È¡×¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸»ºµòÅÀ¤Î¤Ò¤È¤ÄÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô¤Î»Ô²Ö¡Ö¤µ¤Ä¤¡×¡¢¤³¤ì¤é¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Á¥ó¥Á¥é¤ÎÌÏÍÍ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¡¢Ê·°Ïµ¤ÎÉ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ºî¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥À¥ó¥×»ÅÍÍ¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤âÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å¸¼¨¼ÖÎ¾Ì¾¤Ë¤¢¤ë¡ÖPTO¡×¤¬¤½¤ì¤À¡£¥À¥ó¥×¤Î²ÙÂæ¤ò¾º¹ß¤µ¤»¤ëÊý¼°¤Ë¤ÏÂç¤¤¯2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡ÖÅÅÆ°¼°¡×¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÖPTO¼°¡×¡£¤É¤Á¤é¤â¾º¹ß¤Ë¤ÏÌý°µ¤Î¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤Ç¹Ô¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÌý°µ¥Ý¥ó¥×¤Î¶îÆ°Êý¼°¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÆ°¼°¤ÏÀÅ¤«¤ÇÁàºî¤¬¥«¥ó¥¿¥ó¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤â¤¦°ìÊý¤Î¡ÖPTO¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÌý°µ¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢¶¯¤¤¥È¥ë¥¯¤¬°ú¤½Ð¤»¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤é¶îÆ°¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨Áàºî¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ëÊ¬¡¢¤ä¤äÁàºî¤Ë´·¤ì¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÍ£°ì¤³¤ÎPTO¼°¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£