24歳MF食野壮磨が結婚「栃木での新生活も始まったばかりですので…」
栃木SCは13日、MF食野壮磨(24)が一般女性と入籍したことを発表した。
ガンバ大阪FW食野亮太郎(27)を兄に持つ食野壮磨は、G大阪ユースから京都産業大を経て、2024年に東京ヴェルディへ入団。今季から栃木SCへ期限付き移籍した。
クラブ公式サイトを通じ、「この度、私事ではございますが、昨年末に一般女性の方と入籍いたしました」と報告。「彼女はどんな時も僕を支え、笑顔にしてくれる素敵な女性です」とし、「これからは二人で力を合わせ、様々なことを乗り越えながら、温かく笑顔あふれる家庭を築いていきたいと思っています。また、今まで以上に覚悟と責任を持ってサッカーに取り組んでいく所存です」と語っている。
続けて「栃木での新生活も始まったばかりですので、おすすめの場所やご飯屋さんなどがあればぜひ教えてください」と呼びかけ、「今後とも、皆さまの温かいご声援をよろしくお願いいたします」と述べた。
