「G-SHOCK」から浮世絵師・葛飾北斎の名作をデザインしたモデルの第２弾が新発売！

昨年、CASIOの人気ウォッチブランド「G-SHOCK」から、浮世絵師・葛飾北斎の名作をデザインしたモデル２種が発売されましたが、

このほど、葛飾北斎の名作デザイン第２弾となるモデル「DW-5600KHFM25-1JR」「DW-5600KHSH25-1JR」が発売されることに。

今回、デザインモチーフに採用されたのは、富嶽三十六景の中から「深川万年橋下」、「山下白雨」の２作品。

DW-5600KHFM25-1JR 深川万年橋下

北斎の代表作である富嶽三十六景の中から「深川万年橋下」を採用したモデル。ベースモデルにはアイコニックな定番デジタルDW-5600を採用し、文字板には「深川万年橋下」を大胆にデザイン。

LEDバックライト点灯時には文字板と一体となって深川万年橋の曲線美を表現。裏蓋には漢字で“日本”という文字を刻印。

DW-5600KHSH25-1JR 山下白雨

北斎の代表作である富嶽三十六景の中から「山下白雨」を採用したモデル。ベースモデルにはアイコニックな定番デジタルDW-5600を採用し、文字板には「山下白雨」を大胆にデザイン。

LEDバックライト点灯時には文字板と一体となって同作品の雄大さを表現。裏蓋には漢字で“日本”という文字を刻印。

２モデル共に、日本で誕生した浮世絵にちなみ、made in Japanと生産地にもこだわった製品に。パッケージも特別仕様になっています。

「DW-5600KHFM25-1JR」「DW-5600KHSH25-1JR」は、2026年1月中発売予定。オンラインではすでに販売中。価格は各￥18,700（税込）です。

G-SHOCK × 葛飾北斎