錦織圭という奇跡【第９回】

奈良くるみの視点（１）

「今もですけれど、当時から圭君は独特の雰囲気があって......。最初はなかなか、距離が縮まらなかったと思います。やっぱり、すごく強い人だという印象があったので」

柔らかな笑みをふわりと浮かべ、20余年前の日を、奈良くるみさんは懐かしそうに思い返した。

小学生時に全国タイトルを総ナメにし、中学1年生にして全国中学生テニス選手権でも優勝。『天才少女』と呼ばれた彼女は、12歳の時に盛田正明テニス・ファンドの奨学生として、米国フロリダ州のIMGアカデミーに渡った。

その新天地で、同じ盛田ファンドのチームメイトとして出会ったのが、2歳年長の錦織圭である。

奈良くるみさんに錦織圭の初印象を聞いた photo by Sano Miki



奈良さんがIMGアカデミーに渡った当時、錦織圭と同期の富田玄輝さんと喜多文明さん、さらに複数の女子選手も、盛田正明ファンド生としてIMGアカデミーを拠点としていた。

それら日本人グループのなかでも、奈良さんは最年少。不安と心細さを抱えながら足を踏み入れた新天地で、最初に声をかけてくれたのは、現在は株式会社リコーのテニス部監督を務める「フミくん」こと喜多さんだった。

「フミくんがすごく社交的なので、いろいろと話しかけてくれました。フミくんは、そういう『頼れるお兄さん』的存在だったんです。圭くんはそこまで社交的ではないし、自分から話しかけてくるタイプではなかったのかな。だから最初は、私はちょっと緊張感があったと思います。やっぱり年上のお兄さんだし、すごく強い人でもあったので」

奈良さんが渡った当時のIMGアカデミーでは、盛田ファンド生の日本人ジュニアたちは男女共同で練習していた。ただ、寮の部屋はもちろん別。あらゆる国の、異なる競技の若きアスリートたちが、文字どおりひとつ屋根の下で暮らす『アスリート虎の穴』的環境である。奈良さんは「韓国人のゴルフ選手と同じ部屋のことが多かった」と回想した。

いずれにしても、まだスマートフォンはなく、動画やゲームの配信サービスなども今ほど身近ではない時代。同じ言語と文化を共有する者たちが、距離を縮めていくのは自然だった

【圭くんがうらやましかった】

「IMGアカデミーで生活していくなかで、圭くんとも話すようになったし、そこからはいろいろと優しくしてもらいました」と奈良さんが述懐する。

「圭くんからは、漫画やDVDをよく借りたりしました。『SLAM DUNK』を貸してくれたのは、圭くんだったかな、たしか。お笑い系のDVDもよく貸し借りしていました。あとは週に一回、当時の盛田ファンドのコーチだった米沢徹コーチのご自宅でカレーを食べる、という習慣があったんです。そこでみんな集まるんですが、そういう時にはテニスの話はほとんどしなかったですね」

異国の閉ざされたコミュニティに身を置く少年・少女たちが、肩を寄せ合い助け合う──。奈良さんの回想をうかがうと、そのような微笑ましい光景が浮かぶようだ。

もちろんそれは、一部では事実だったろう。ただ現実は、そこまで単純ではなかったようだ。

IMGアカデミーは、よくも悪くも弱肉強食の実力主義。『テニスの戦績』という目に見える結果が、思春期のテニスプレーヤーたちの立場や心の有り様に、どうしようもなく影響を及ぼしていった......。

「私にとって、正直、IMG時代は『挫折の時期』だったんです。完全にホームシックで、家族が恋しくて仕方なかった。特に女子寮は、ドアを開けたらもう目の前がテニスコートだったので、逃げ場がなくて......。そんな状況もあったので、毎日を楽しめなかった思い出があります。

圭くん本人にも言ったことがあったと思うんですが、けっこう彼がうらやましかったんですね。自分はがんばれていないのに、圭くんは活躍して結果も残している。その感情はたぶん、フミくんや（富田）玄輝くんも同じだったと思います。自分はがんばれないのに、圭くんはすごくがんばっているというのが、なんかうらやましくて、悔しい思いもあったので......。

圭くんはオレンジボウルなどの世界的なジュニアの大会でも結果を出していたし、アカデミーでもトップ選手たちと練習できたりしていた。そういうのが可視化されるので、やっぱり、圭くんはすでに世界から認められているんだなぁと感じたりしました」

【ああいうふうになりたい】

がんばりたいのに、がんばれない──。

そんな切ない劣等感を抱えていた奈良さんの目に、当時の錦織は「楽しそう」に映ったという。同時に、誰よりも緻密に、誰よりも真摯にテニスに向き合っている姿も、12〜13歳の奈良さんの目はしっかりと捉えてもいた。

「今思えば、あれだけテニスに打ち込める環境だったので、私ももっとがんばれていたらなぁとは思うんです。圭くんはそういう意味では、誰よりも前向きに過ごせていたんだと思います。

テニスへの取り組みという点では、圭くんは本当に誰よりも真面目にやっていたイメージがあります。

私の印象にすごく残っているのは、たとえば『プランクを1分、維持するように』と言われた時、私も含め、みんなはアバウトにやってしまう。でも圭くんは、腕時計できっちり時間を測ってやっていました。テニスに関しては、その頃からすごく真面目というか、取り組み方が人とは違った気がします。

みんな、ちょっと反抗期的な年頃でもあったので、コーチから言われたことにイラっとすることもあったと思うんですね。でも、そんななかでも圭くんは、言われたことはしっかりやっていた印象でした」

奈良さんにとっては、日本の家族への郷愁を募らせながら、必死に前を向こうとしていたIMGアカデミーでの日々。そのなかで、コートを躍動する錦織は純粋に憧れの対象であり、お手本でもあり、もしかしたら希望だったのかもしれない。

表情に明るい色を灯して、奈良さんは脳裏に浮かぶ思い出を、次々に言葉へと置き換えていく。



「私、圭くんのテニスをめっちゃ真似してたんですよね。私は真似が得意というか、上手な人を真似してうまくなるタイプだったんです。

圭くんのテニスを見たあとで練習すると、すごくイメージがいいというのは、子どもの頃からありました。やっぱり目の前のうまい人だったし、テニスが魅力的だったので、『ああいうふうになりたいな』って思っていたと思います」

【５〜６年後にグランドスラムで再会】

錦織のスタイルについて、言葉を続ける。

「圭くんのボールを打つ感覚というのが、うまく言葉にできないんですが、やっぱりほかの人とはちょっと違う。フォームだったり、ステップや動きがかっこよくて、IMGのなかでも華やかで目を引く存在でした。

その頃の私が一番真似していたのは、フォアハンドですね。私、姿勢が悪かったんです。ちょっと猫背になって打つ悪いクセがあったんですが、圭くんのフォアをイメージすると、すごくピッと背筋が伸びて、余裕を持って打てるようになった記憶があります」

奈良さんは渡米から約1年半後に、IMGを去り日本へと帰る。一方で錦織は、その後もIMGのなかで評価を高め、世界の頂（いただ）きへと邁進した。

奈良さんと錦織の足跡が再び交錯するのは、5〜6年後のグランドスラム会場。テニス会場などで頻繁に顔を合わせるようになったその頃から、奈良さんは再び錦織のプレーをお手本とするようになった。

そしてそのルーティンは、奈良さんが30歳で現役引退する時まで、続いていったという。

（つづく）

【profile】

奈良くるみ（なら・くるみ）

1991年12月30日生まれ、兵庫県川西市出身。ジュニア時代から「天才テニス少女」として名を馳せ、中学・高校時代も数々の国内タイトルを制す。2009年にプロ転向し、2014年のリオ・オープンでツアー初優勝。2015年にはセリーナ・ウィリアムズ、2016年にはビーナス・ウィリアムズから金星を挙げる。2022年9月の東レ・パンパシフィック・オープンを最後に現役引退。ランキング最高位シングルス32位。身長155cm。