Åìµþ·÷¤Ç¤ÏPixel 9a¤¬¼ó°Ì¡ª¡¡Android¥¹¥Þ¥Û¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2026/1/12
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯12·î29Æü¡Á2026Ç¯1·î4Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¡¦Åìµþ·÷¡ÊÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Android¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ëµ¡¼ïÊÌ¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡Pixel 9a 128GB(au)¡ÊGoogle¡Ë
2°Ì¡¡AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
3°Ì¡¡Redmi Note 14 Pro 5G 256GB¡ÊXiaomi¡Ë
4°Ì¡¡AQUOS wish5 SH-52F¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
5°Ì¡¡Pixel 9a 128GB(NTT docomo)¡ÊGoogle¡Ë
6°Ì¡¡Galaxy A25 5G SCG33¡ÊSAMSUNG¡Ë
6°Ì¡¡Galaxy A25 5G SC-53F¡ÊSAMSUNG¡Ë
8°Ì¡¡Reno11 A¡ÊOPPO¡Ë
9°Ì¡¡motorola edge 40 neo¡ÊMotorola Mobility¡Ë
10°Ì¡¡Galaxy S25(SoftBank)¡ÊSAMSUNG¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
