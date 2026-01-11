まるで高級肉!?「◯◯を使って」安いお肉を劇的に柔らかくする方法

年明けカレーにも！お肉は下処理で柔らかく

お正月明けのこの時期。おせちやごちそうもひと段落して、なんだか無性にカレーやシチューが食べたくなりませんか？せっかく作るのであればおいしく、お肉はやわらかく仕上げたいもの。ジューシーなお肉の入ったカレーやシチューはぐっとおいしさがアップしますね。実は安いお肉でも下処理を工夫することで、高級なお肉のように柔らかく仕上げることができるんです！

漬け込みがポイント！

お肉を柔らかくするには、調味料を入れて漬け込むのがポイントです。こちらのレシピであれば、漬け込んだ玉ねぎもそのまま具材になり一石二鳥！漬け込み液も隠し味として無駄なく利用できて、おいしいカレーを作るのにぴったりな方法ですね。

柔らかくておいしいの声が続々！

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「あまりに硬い肉で、どう料理しようかと思ってましたが助かりました！」「初めてこんなに柔らかくできました」など、お肉を柔らかくする方法を絶賛する声がたくさん届いています。





ちょっとしたひと手間でお肉はこんなにも柔らかくなるんなんてびっくりですね！カレーやシチューに大活躍してくれそうな、お肉を柔らかくするワザ。ぜひ試してみてくださいね。

画像提供：Adobe Stock