【ちいかわ】「ちいかわレストラン」沖縄にオープン！ 沖縄限定メニューも登場
イラストレーター・ナガノによる人気作品『ちいかわ』のコラボカフェ ”ファミレス” をコンセプトにした常設店「ちいかわレストラン」沖縄PARCO CITY店が、2月13日（金）にグランドオープンする。
☆沖縄限定メニューやグッズをチェック！（写真25点）＞＞＞
池袋PARCO 本館7F THE GUEST cafe＆dinerにて運営されている「ちいかわレストラン」は、『ちいかわ』の幅広い層のファンの方々に楽しんでいただけるよう ”ファミリーレストラン” をコンセプトにオリジナルメニューや店内装飾を楽しめる常設店。
このたび、待望の2店舗目が沖縄PARCO CITYにグランドオープンすることが決定した。
沖縄パルコシティ店では、入口にてホール担当なちいかわとハチワレ、うさぎの二代目料理長が回転什器のうえからお出迎え。
また入口左手には初代、二代目料理長の肖像が設置されている。ぜひフォトスポットとして楽しんでみてください！
レストランでは、池袋パルコ店でも提供中のグランドメニュー全8種の他、「日焼けシーサーのタコライス」、ちいかわ、ハチワレ、うさぎを選んでご注文いただける「シュノーケルクリームソーダ」の他、沖縄限定メニュー全6種ご用意。
ドリンクご注文特典として、1ドリンクのご注文で沖縄PARCO CITY店オリジナルデザインコースター（全15種）が1枚プレゼントされるほか、カフェ来店特典としては「まちがいさがしランチョンマット（全3種／A3サイズ）」が、ランダムで1枚プレゼントされる。
なお、カフェは事前予約優先となっているので、HPをチェックして予約してから行くのがおすすめだ。
そして併設のグッズショップでは、「ちいかわレストラン」のオリジナルグッズを中心に取り揃え。
沖縄PARCO CITY店 OPEN記念グッズとして、アロハシャツを着たちいかわたちがデザインされたラウンドプレートやグラス、コックやウェイター姿のイラストが可愛いジャガードボトルホルダーが登場。
沖縄PARCO CITY店OPEN記念グッズは、ちいかわレストラン 沖縄PARCO CITY店のカフェ併設グッズショップで販売する他、公式オンラインストア（通販）「ちいかわマーケット」でも発売される。
ちいかわレストランオリジナルグッズは、池袋パルコ店、沖縄PARCO CITY店の併設グッズショップ、及び公式オンラインストア（通販）ちいかわマーケットでもお取り扱いされる。
併設グッズショップはカフェご利用の有無に関わらずお買い物いただけるので、ショッピングだけでも楽しんじゃえます♪
お食事もショッピングも楽しめる、沖縄店にもぜひ遊びに行ってみてね！
（C）nagano
