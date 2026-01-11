『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』METAL BUILDに“闘士”「ケンプファー」が登場【新春特別抽選販売 2026】
バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』より「【抽選販売】METAL BUILD ケンプファー」(39,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS会員限定で、2026年1月23日(金)10時〜2月5日(木)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月上旬当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】METAL BUILD ケンプファー」(39,600円)
METAL BUILDシリーズに初の『一年戦争』MSが強襲参戦。“闘士”「ケンプファー」が、史上初となる約180mmの完成品トイとして登場する。
ほぼ全ての装甲部が塗装済み。複数のメッキを取り入れて全身に配されたダイキャストが、金属ならではの質感と重量感で本物を演出する。開封して直ぐに圧倒的な存在感の「ケンプファー」が手に入る。
オリジナルメカニカルデザイナー「出渕 裕」氏の監修により検討された配色とマーキングは、従来のMETAL BUILDとは一線を画すリアリティのある色彩感と質感を表現。最新の技術を駆使して生み出された「ケンプファー」を堪能したい。
(C)創通・サンライズ
