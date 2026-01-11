李在明「国賓」訪中で浮き彫りになった習近平の焦りと韓国大統領の苦悩…歴史共闘も打ち出せない板挟み状態を読み解く

期待の成果はほとんどなし

7日、李在明（イ・ジェミョン）韓国大統領の2026年初の外交日程である中国訪問日程が終了した。台湾有事問題で日本と強く対立している中国は、日本訪問を控えた韓国大統領を突然、新年初の海外首脳に国賓として招待し、手厚いもてなしで韓国人の心を溶かした。ただ、韓国の期待とは裏腹に、今回の首脳会談では朝鮮半島の非核化や両国間の敏感な懸案に対する成果はほとんど出ていないもようだ。

4日、韓国の李在明大統領夫妻が到着した中国・北京空港には、大臣級の陰和俊・中国科学技術部長が出迎える破格の待遇が行われた。2017年12月、同じく国賓として中国を訪問した文在寅大統領を出迎えた中国側関係者が次官補級だったことで、韓国では「冷遇論」が起こった点を意識したものと思われる。

また、文在寅大統領の訪中では、中国政府の国家指導部との食事がたった1回に過ぎず、「一人飯外交」という非難を受けたが、李大統領は中国の権力序列1、2、3位に会って食事を兼ねた会談を行うことができた。

文在寅大統領の訪中では、王毅外相が文大統領と握手を交わしながら腕を叩く場面や、韓国の随行記者団が中国政府の保安要員に暴行されるなど、問題が多数発生したことで韓国では「外交欠礼」という非難が噴出したが、李大統領の訪中の間には中国側の厚遇が韓国国民の目を引いた。

「表は厚遇、裏は訓戒」

韓国の主要紙は、このような手厚い待遇の裏には、中国に対抗する日米韓同盟で最も弱い輪である韓国を分離しようとする中国側の思惑があると分析し、警戒を表している。

保守系の『中央日報』は7日、1面トップ記事で「表は厚遇、裏は訓戒だった」というタイトルで、「（今回の首脳会談で）李在明政府の実用外交がさらに難しい宿題を受けた」と評価した。

同紙は今回の首脳会談について、1)合意文や共同宣言文が出ていない点、2)李在明政府が主要議題として設定した韓半島（朝鮮半島）非核化問題が全く言及されていない点、3)中国外交部が配布した会談資料に習近平主席の発言が「戒めるような」表現で書かれている点などを取り上げ、「韓中間の外交安保懸案に異見が確認された」と分析した。また、中国メディアが台湾問題に対する李大統領の発言を「歪曲」報道したことや、対日牽制に韓国参加を要求する思惑を隠さなかったことも憂慮点に挙げた。

8日の社説では、李在明大統領の訪中の最中で発表された「軍民両用品目の日本への輸出規制強化措置」が、韓国にも警告に聞こえると指摘した。

「今回の措置が日本に断行されたものではあるが、韓国に投げかけるメッセージは明らかだ。しかも、今回の措置が李在明大統領の国賓訪中期間に発表されたという点を単なる偶然として片付けることはできない。台湾問題を含む懸案で韓国が日本のように中国の利益に反する行動を見せる場合、同じ報復措置を受ける恐れがあるという計算された警告を送ったわけだ」

同じく保守系の『朝鮮日報』は6日の社説で、首脳会談で発した習主席の言葉は、「日中が台湾問題をめぐって衝突する中で（韓国は）中国側に立てという意味だ」と分析した。さらに「韓米同盟と韓米日協力こそが韓国の外交・安保の基本であり、（今は）均衡と冷静がいつにも増して切実になっている」と強調した。

同紙はまた、訪中期間中に李大統領が日韓間の歴史関連発言を続けている状況について、「中国と抗日歴史を共有しているという印象を与えかねない」という外交専門家の分析を伝えた。李大統領が訪中期間中の6日、自身のX（旧ツイッター）に慰安婦像に落書きをしたテロ犯の記事をアップし、「死者名誉毀損だ」と強く批判したことや、「（韓中は）主権が剥奪された時期、互いに手を取り合って共に戦った関係」（習近平主席との首脳会談での発言）、「上海は、韓国が主権を奪われた時期、先祖が解放と独立のために戦った本拠地として特別な意味がある地域」（陳吉寧＝上海市党書記との晩餐会での発言）などを言及し、「韓中が歴史を媒介として連帯心を強化する姿は単に日本との問題だけでなく、米国にも疑問を与える行動に映る恐れがある」と専門家を引用して警告した（7日記事「訪日を控えた李、連日過去史召喚··· 少女像（慰安部像）侮辱テロに“こんな馬鹿げた！”」）。

中国と韓国の発表文に違い

一方、進歩系の『ハンギョレ』は7日の1面に、「韓中“関係正常化”を固めたが···葛藤（摩擦）懸案は解決できなかった」という総評記事を載せた。同紙は、「尹錫悦政府の反中政策で悪化した両国関係が『関係全面復元』を動かす力を用意した」と評価しながらも、「国賓訪問だったにもかかわらず共同声明が出ず、両国発表文の焦点も違った点は韓国政府としてはすっきりしない部分だ」と評価した。

中国側発表文について、「『韓半島非核化』はもちろん、両国首脳が韓半島問題について議論したという表現が最初から登場しない」「安保は台湾問題に焦点を合わせている」「”対日協力”“米国の覇権主義・保護主義に対する共同対応”にも意味を付与した」という点などが韓国発表文と違っていると指摘した。

同紙は7日の社説でもこのような中韓間の意見の相違を説明しながらも、「今回の訪中を機に米中戦略競争の中でも韓国の国益を最大化する空間を確保できるよう、慎重で粘り強い外交を継続しなければならない」と助言した。

韓国の地政学的存在価値が高まった

進歩系の『京郷新聞』は、7日の会談に対する総評記事で、「今回の韓中首脳会談は米中戦略競争という構造的限界にもかかわらず韓中関係復元の意志を明確にしたという点で意味がある」と評価した。

具体的には、「韓中政府と機関が民生分野の協力のための了解覚書（MOU）14件を結び、韓中間の新しい協力事業を模索するという意志を見せた」「外交当局を含め、様々な分野で戦略的対話チャンネルを復元することにし、政府間対話の活性化が期待される」などを成果として挙げた。一方、「特に、’互いの核心利益と重大な憂慮に配慮しなければならない’という習主席の発言は韓国が中国に向けた敵対政策を⾃制すべきだという意思を明らかにした」と憂慮を表した。またこれと関連し、「米国が台湾問題で圧迫してくる時、韓国がどのような態度を見せるかが（今後の韓中関係発展の）カギ」という専門家の分析を紹介した。

同紙は7日の社説でも「政府は韓米同盟を土台にしながらも中国と対立しない、『韓米同盟の現代化』と『韓中の安定的発展』の間でバランスを取らなければならない」とし、李在明政権の国益中心の実用外交の重要性を強調した。

8年前に比べて中国の韓国大統領に対する待遇が明確に変わった背景には、激化している米中覇権戦と日中対立がある。米韓同盟や日米韓同盟の基調を維持しながら、中間関係を改善するという李在明政権の実用外交が実現可能かについては韓国内の進歩と保守の立場が分かれる。たが、日米中という大国の激突地になった今日の東アジアで、韓国の地政学的存在価値が高まったことだけは事実として受け止められている。

【併せて読む】韓国メディアも「高市・トランプ会談は大成功」と認めざるを得ない…報道から透けて見える「韓国の焦りとプレッシャー」

韓国メディアも「高市・トランプ会談は大成功」と認めざるを得ない…報道から透けて見える「韓国の焦りとプレッシャー」