CANDY TUNE小川奈々子、ウェービーヘア×ニット帽がお似合い「普段と雰囲気違って新鮮」「可愛い」と反響【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の小川奈々子が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】ふるっぱー妹グル「普段と雰囲気違って新鮮」コーディネート
ベルトでウエストマークされたブラウンのトップスに、デニムを合わせて登場した小川。ウェービーヘアにニット帽を被ったグランジスタイルを披露し、普段の可愛らしい印象から雰囲気を変えた。
ネット上では「普段と雰囲気違って新鮮」「可愛い」「何でも似合う」「笑顔最高」などと反響が寄せられている。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆小川奈々子、雰囲気ガラリのランウェイ
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
