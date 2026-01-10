【ディズニーストア】桜テーマの新コレクションは、つぶらな瞳や花びらモチーフがポイント！
プーさんと仲間たちやディズニーキャラクターをデザインした、桜をテーマにした新コレクションが、ディズニーストア店舗で1月16日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して1月13日（火）より順次発売される。
＞＞＞春にピッタリなディズニーアイテムをチェック！（写真18点）
ディズニーストアから、桜をテーマにした新コレクションが登場します。プーさんとピグレットが桜と一緒に風に乗って春をお届けするような、やわらかいタッチで描き起こしたアートを用いたコレクションです。春の訪れを感じさせるデザインで、キャラクターのまるっとしたフォルムや、淡いピンクの中にさりげなく取り入れたブルーのカラーリングもポイント。
ラインナップは、つぶらな瞳がキュートなぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、お花見で活躍するレジャーシートや保冷バッグなど、春の行楽シーンにぴったりなアイテムが充実。ポーチやミラー、パスケースなど、毎日持ち歩きたくなる雑貨も展開。
さらに、マーブルピンクの色味にビジューなどをあしらった桜のモチーフがポイントのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーン、桜をのせたキャラクターのシークレットフィギュアも登場。桜がうつりこんだような瞳が愛らしく、ほっこりと癒やされます。上を見上げたり、寝そべったりと、お花見を楽しんでいるようなさまざまなポーズにも注目だ。
また、「うるぽちゃちゃん」から、春らしい装いのぬいぐるみが登場。ベイマックスは、頭にベイマックスをデザインした桜餅をのせたスタイルで、淡いピンクのスカーフにあしらった桜の花びらがポイント。モチは、粒感のある桜餅コスチュームを身にまといユニークで愛らしいデザインに仕上げている。
さらに桜やさくらんぼといった春らしいモチーフに、ミニーマウスやアリスをデザインしたビューティーアイテムも登場。ハンドクリームやモイスチャークリーム、ポーチなど日常使いにぴったりなアイテムが揃い、春のギフトや新生活のスタートにもおすすめ。また、ミニーやデイジーダックたちをデザインしたシークレットフェイスマスクを展開する。
（C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
（C） Disney
＞＞＞春にピッタリなディズニーアイテムをチェック！（写真18点）
ディズニーストアから、桜をテーマにした新コレクションが登場します。プーさんとピグレットが桜と一緒に風に乗って春をお届けするような、やわらかいタッチで描き起こしたアートを用いたコレクションです。春の訪れを感じさせるデザインで、キャラクターのまるっとしたフォルムや、淡いピンクの中にさりげなく取り入れたブルーのカラーリングもポイント。
ラインナップは、つぶらな瞳がキュートなぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、お花見で活躍するレジャーシートや保冷バッグなど、春の行楽シーンにぴったりなアイテムが充実。ポーチやミラー、パスケースなど、毎日持ち歩きたくなる雑貨も展開。
さらに、マーブルピンクの色味にビジューなどをあしらった桜のモチーフがポイントのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーン、桜をのせたキャラクターのシークレットフィギュアも登場。桜がうつりこんだような瞳が愛らしく、ほっこりと癒やされます。上を見上げたり、寝そべったりと、お花見を楽しんでいるようなさまざまなポーズにも注目だ。
さらに桜やさくらんぼといった春らしいモチーフに、ミニーマウスやアリスをデザインしたビューティーアイテムも登場。ハンドクリームやモイスチャークリーム、ポーチなど日常使いにぴったりなアイテムが揃い、春のギフトや新生活のスタートにもおすすめ。また、ミニーやデイジーダックたちをデザインしたシークレットフェイスマスクを展開する。
（C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
（C） Disney