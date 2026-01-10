チンパンジー・アイ、49歳で「息を引き取りました」研究センターが報告 人間の研究に貢献
京都大学ヒト行動進化研究センターは9日、公式サイトにて、チンパンジーの「アイ」について「スタッフに見守られながら息を引き取りました」と報告した。
【画像】チンパンジー「アイ」についての報告コメント（全文）
発表で「京都大学で長年にわたりこころの進化の研究に貢献してきた、チンパンジーの『アイ』が、2026年1月9日午後4時4分、高齢と多臓器不全のために、スタッフに見守られながら息を引き取りました。享年49歳でした」と伝えた。
アイについて、「1977年に来所して以来、言語の進化的起源を探る研究をはじめ、さまざまな知覚・学習・記憶などを精密に調べる研究に、主要な研究パートナーとして参加してきました」と説明。その成果は「『チンパンジーのこころ』を実験的に理解する枠組みを作り、ヒトのこころの進化を考える上でも重要な基盤になりました」と伝えた。
続けて「アイは好奇心が強くこうした研究に積極的に参加し、様々なチンパンジーのこころの側面を最初に見せてくれました。そのため、1978年に室伏靖子教授（当時）によって開始されたこのプロジェクトは『アイプロジェクト』と名付けられました」ともつづった。
