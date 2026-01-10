º£¤Î40Âå¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡È¥¥à¥¿¥¯Î¥¤ì¡É¤Ç¤¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¡£ 53ºÐ¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¡ÈÇòÈ±¡É¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤È¤Ï
¡¡Netflix¤Ç1·î1Æü¤«¤é¡¢±Ç²è2Éôºî¤ÎÁ°ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¡Ø¶µ¾ì¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢2021Ç¯¤Ë¡Ø¶µ¾ì¶¡Ù¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ-¶µ¾ì0-¡Ù¤ÈÊüÁ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£¹ñÆâ±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ½éÊüÁ÷¤«¤é6Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿Íµ¤ºî¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤Î¶µ´±¤òÌ³¤á¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ±é¤¸¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬¡ÈÇòÈ±¤Î¥¥à¥¿¥¯¡É¤Ë¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¸ì¤ê¤¿¤¤¡£
¢¡Ï·¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°Ò¸·¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡ÖÇòÈ±¡×
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡ØHERO¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ±À¤Âå¤ÎÃËÀ¤«¤é¤âÆ´¤ì¤é¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò²¿ÅÙ¤â±é¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢º£¤Î40ÂåÁ°¸å¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¤ÎÃý¤êÊý¤äÉþÁõ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÈ±·¿¡É¤ò¥Þ¥Í¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡ËÝ¤Ã¤Æ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤ÎÉ÷´Ö¤ÎÈ±¤ÏÇòÈ±¤À¡£ÇòÈ±¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÈÏ·¤¤¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤ÆÆ´¤ì¤Æ¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤ÊÈ±·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢É÷´Ö¤ÎÇòÈ±¤«¤é¡ÈÏ·¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È°Ò¸·¡É¤È»×¤ï¤»¤ëÀâÆÀÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ´±¤È¤·¤ÆÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦·±ÎýÀ¸¤ò²¿¿Í¤â°é¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¿¡ÈÊâ¤ß¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢¡Æ²¡¹¤ÈÇòÈ±¡¢¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡¡É÷´Ö¤¬¹õÈ±¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢É÷´Ö¤Î¶ìÇº¤ä¸å²ù¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Þ¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇòÈ±¤À¤«¤é¤³¤½¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£ÇòÈ±À÷¤á¤Ï¡È¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡É¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤à¤·¤í±£¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤¨¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢Ï·¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò½³»¶¤é¤·¡¢Ãæ¹âÇ¯ÁØ¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¸½ºß53ºÐ¤ÎÌÚÂ¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤Ç¤âÆ±À¤Âå¡¢ÆÃ¤ËÃËÀ¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡È¥¥à¥¿¥¯¥Ø¥¢¡¼¡É¤òÎ®¹Ô¤é¤»¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É÷´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÆ²¡¹¤ÈÇòÈ±¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âº£¸å¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡ÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë·±ÎýÀ¸¡×
¡¡¼¡¤Ë¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤¤¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ëÅÀ¤â¤¢¤ë¡£É÷´Ö¤Ï¡¢¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·±ÎýÀ¸¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¿¡£·±ÎýÀ¸¤Ï»ÔÌ±¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë·Ù»¡´±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤·±ÎýÀ¸¤¬°¤¤°ÕÌ£¤Ç¸ÄÀË¤«¤À¡£
¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·±Îý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿µÜºäÄê¡Ê¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡Ë¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢Ê¿ÅÄÏÂÆ»¡ÊÎÓ¸¯ÅÔ¡Ë¤¬Î²²½¿åÁÇ¥¬¥¹¼«»¦¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸µÎø¿Í¡¦À±Ã«ÉñÈþ¡ÊóîÆ£µþ»Ò¡Ë¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤Æ·Ù»¡´±¤ò»Ö¤·¤¿ÀÐ¹õÏË¡Ê±º¾åÚð¼þ¡Ë¤Ï¡¢¸òÈÖ¸¦½¤Ãæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ±Ã«¤ÎÈ±¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤°¡£°ìÊý¡¢À±Ã«¤ÏÀ±Ã«¤Ç¡¢À®ÀÓ¥È¥Ã¥×¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¼¤«¤·¤½¤¦¤ÊÀÐ¹õ¤òìÊ¤á¤è¤¦¤È²èºö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¿ÅÄ¤é¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¡¢Âà¹»¤·¤¿·±ÎýÀ¸¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡ÊÀ±Ã«¤ÏÂà¹»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡£
¢¡¸½Âå¤ÎÃæ¹âÇ¯¤¬³éË¾¤¹¤ë¡ÖÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡×¤Î¥«¥¿¥ë¥·¥¹
¡¡·Ù»¡¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í´Ö¤¬¥¤¥«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥®¥ã¥°¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬Ï¢È¯¤¹¤ë¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢·è¤·¤Æ¡È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎºîÉÊ¡É¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í×°ø¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤¬É÷´Ö¸ø¿Æ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥ä¥Ð¤¤·±ÎýÀ¸¤Ë¤â°Ò¸·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¤ÏÁÖ²÷´¶¤¬¤¢¤ë¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤ëÉô²¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²¼¤«¤éÌÜÀþ¤Ç»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¹âÇ¯ÁØ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢É÷´Ö¤Î°ÒÉ÷Æ²¡¹¤È¤·¤¿ÀÜ¤·Êý¤Ë¤Ï¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·è¤·¤Æ¥ä¥Ð¤¤¤ä¤Ä¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£³Æ·±ÎýÀ¸¤¬Êú¤¨¤ëÇØ·Ê¤òµâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÆ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤âÆ±À¤Âå¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ë±Ç¤ê¡¢É÷´Ö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢¡Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÌÚÂ¼¤¬º£¤â¤Ê¤ª·ÝÇ½³¦¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÌÕÌÜÅª¤Ê¡È¥¥à¥¿¥¯¿®¼Ô¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£É÷´Ö¤¬ÇòÈ±¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ë¼ãºî¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ã¼Ô¤ËÕ»¤Ó¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡È¥¥à¥¿¥¯Î¥¤ì¡É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£¤âÀÎ¤â¡¢À¸¤Êý¤ä¸«¤¿ÌÜ¤ËÇº¤ó¤À¤éÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ò¸«¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡ãÊ¸¡¿Ë¾·îÍªÌÚ¡ä
¡ÚË¾·îÍªÌÚ¡Û
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼Ò²ñÌäÂê¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¡¢¥°¥ë¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤µ»ö¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£º£¡¢ÃÎ¤ë¤Ù¤¾ðÊó¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@mochizukiyuuki
