選び方は？ 「ワンピースで着やせする」シルエット





「気張らずキレイで着膨れしない」黒ワンピース

ラクするためではなく「気張らないオシャレ」をかなえるために選びたい洗練された心地よさ。スタイルアップを約束する立体フォルムや、１枚で絵になる異素材の質感。 見た目はシンプルでも最短でキレイへ近づける「長所のあるデザイン性」にフォーカス。







腰から下にふくらみを持たせた立体フォルム

黒えりつきワンピース／styling/（styling/ ルミネ新宿１店）

メリハリがつくのに肉感は拾いにくい、下半身に少しゆとりを持たせた地厚な生地の構築フォルム。手元を隠すほどの長いそでが、細身の緊張感をゆるめる抜けをもたらしてくれる。







重心が高くキレイに見える「浮力のあるワンピース」



黒ワンピース／LE PHIL（LE PHIL NEWoMAN 新宿店）

水滴がすべるほどさらさらとしたタフタ素材のワンピース。胸下から切り替えがあることで、どんな身長の人でもずるっと見えずスタイルよく。内側からつられたように丸みを帯びた、前上がりのすそシルエットとのギャップによりのぞいたひざ下の脚線が長く華奢に。







背すじが伸びる気高き黒

カシュクールワンピース／TSURU By MARIKO OIKAWA

まとうだけで姿勢まで正されるような、潔く上品なカシュクールデザイン。アウター並みに重厚感のあるリッチな風合いが、黒の格式をさらに高めてくれる。すそまで配されたボタンによって、前開きで羽織りとしても使える汎用性の高さも手放せない理由。







（ワンピースのプライスなど詳細へ）

