夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネル「岡野あつこチャンネル」で「夫婦でいるのに一人ぼっちになる瞬間、理由はこれです」と題した動画を公開。夫婦でありながら孤独を感じる「家庭内孤独」に陥る原因と、その深刻な実態について解説した。



岡野氏は、多くの女性が抱える「家庭内孤独」について、その始まりは「話しかけても返事が短い」「会話が続かない」といった些細なすれ違いだと指摘する。こうした状況について、夫側は「会話がないイコール問題」とは感じないことが多いが、妻にとっては「自分の存在が薄れていくような感覚につながってしまう」と、夫婦間の認識のズレが問題の根底にあると説明した。



さらに岡野氏は、この「温度差」が心の距離そのものになると強調。「妻は家や子供のこと、家族の未来まで常に頭の中で動いている」一方で、夫は仕事の疲れやストレスを優先し、家庭の話題に向き合う余裕がないことが多いと分析する。夫がスマホをいじりながら生返事をしたり、妻の話に興味を示さなかったりする態度は、妻からすれば「もうこの人とは気持ちを分かち合える相手ではないのかもしれない」という絶望感につながってしまうという。



また、家庭内孤独に陥る妻ほど「責任感が強く、頑張り屋」で、「私が頑張れば大丈夫」と一人で全てを抱え込んでしまう傾向があると語る。その結果、本来最も頼りたいはずのパートナーに頼れなくなり、孤独はさらに深刻化。やがて「夫婦でいる意味が見えなくなる」という段階に至り、これは「夫婦にとって最も危険なサイン」だと警鐘を鳴らした。



最後に岡野氏は、家庭内孤独を感じることは決して「あなたが弱いからではない」と視聴者に寄り添い、「家族のために真剣に向き合ってきた証」だと語る。その上で、大切なのは「このままでは壊れてしまうという自分の心の声を無視しないこと」だと強調。不平不満ではなく、「私の思い」という形で夫に伝えることで関係は修復できると、前向きなメッセージで締めくくった。