てぃ先生「スマホは“最後の5分”だけ親も一緒に」 “スマホ育児”を学びに変える活用術を提案

KIDSNA STYLE チャンネル【公式】が、「【てぃ先生×榊浩平】スマホ時間をポジティブに転換する！？たった５分の親子時間」と題した動画を公開。人気保育士のてぃ先生と、脳科学の専門家である榊浩平氏が「スマホ育児」をテーマに対談し、スマートフォンの時間を子どもの学びに変えるための具体的な方法について議論した。



対談は「スマホ育児の上手な活用法とは？」という問いからスタート。てぃ先生は、スマートフォンの利点として、子どもだけでは思いつかないようなアイデアをインターネットから得られる点を挙げた。これに対し、榊氏も「目的がしっかりあって、軸足が自分にある」状態であれば、スマートフォンを「道具として活用」することは有益だと同意した。



てぃ先生は、子どもにスマートフォンを渡す際は、その子が興味を持つことと関連付けるのが良いと提案。例えば、車が好きで絵を描きたい子どもが、図鑑代わりに動画で車のディテールを確認するような使い方は、子どもが「自分が欲しい情報を自分から取りに行っている」能動的な行為であると説明した。



さらに、榊氏は動画をただ見るだけでは知識として定着しにくいと指摘。見た内容を「アウトプット」する、つまり「思い出す訓練をする」ことの重要性を説いた。この点についててぃ先生は、具体的な実践方法として「最後の5分ルール」を提案。動画を見終わる最後の5分だけでも親が一緒に視聴し、「どんな話だったの？」と振り返る時間を作ることで、受動的な視聴から能動的な学びへと転換できると語った。この提案に榊氏も賛同し、親子で関わることで、子どもが「スマホに捕まっている」状態から現実世界にスムーズに戻れる効果もあると解説した。



対談を通して、スマホを単に制限するのではなく、親子の関わり方次第で学びのツールに変えられるという視点が示された。