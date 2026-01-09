¡ØTRIGUN STARGAZE¡ÙÂè1ÏÃ¡ÖWandering Days ¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡ª
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë23¡§00¤«¤é¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¡£Âè1ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
1995Ç¯¡Á2007Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÆ£ÂÙ¹°¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥È¥é¥¤¥¬¥ó¡Ù¡£º½Çù¤ÎÀ± ¥Î¡¼¥Þ¥ó¥º¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿ÁÔÂç¤Çºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤¬ËÂ¤®¤À¤¹¸Ê¤Î±¿Ì¿¤Ø¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Àï¤¤¤È³ëÆ£¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤È³Æ³¦¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØTRIGUN STAMPEDE¡Ù¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¡£¿·À¸¡¦¥È¥é¥¤¥¬¥ó¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¡£ºÇ¿·¤Î3DCGµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¡¢ºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¡¦¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢ºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂÔË¾¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤¬¤¤¤è¤¤¤è2026Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷·èÄê¡£À¤³¦¤ò´¬¤¹þ¤ß³¹¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ë¤´¤È²õÌÇ¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡ã¥í¥¹¥È¡¦¥¸¥å¥é¥¤¡ä¤«¤é2Ç¯È¾¸å¤ÎÀ¤³¦¡£ÉÔ»¦¤òÀÀ¤Ã¤¿¥¬¥ó¥Þ¥ó¡Ö¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ô¡¼¥É¡×¤È¿ÍÎà¤ÎÝÓÌÇ¤ò¤â¤¯¤í¤à¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤Î·»¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¥º¡¦¥Ê¥¤¥ô¥º¡×¤È¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
2025Ç¯3·î¤Ë¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ú¥È¥é¥¤¥¬¥ó¡Û¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡ÚÀ¸¤¤Æ¡¢¶ì¤·¤á¡£¡Û¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³¤³°¤Ç¤â¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¤ÎËë³«¤±¤ËÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ëÂè1ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡¦¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬ ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãÂè1ÏÃ¡ÖWandering Days¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÂçÅÔ»Ô ¡É¼ôÐÔ¡É ¤¬°ìÌë¤Ë¤·¤Æ¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¤È²½¤·¤¿Âç»ö·ï¡ã¥í¥¹¥È¡¦¥¸¥å¥é¥¤¡ä¡£¼óËÅ¼Ô¤È¤·¤Æ600²¯¡ð¡ð¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î·ü¾Þ¶â¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ô¡¼¥É¤Ï»ö·ï°ÊÍè¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ö·ï¤«¤é2Ç¯È¾¤¬·Ð¤Á¡¢¥á¥ê¥ë¤Ïµ¼Ô¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À®Ä¹¡£¸åÇÚ¤Î¥ß¥ê¥£¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¤È¤È¤â¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤Î¹ÔÊý¡¢¤½¤·¤ÆÈ¾Ç¯Á°¤«¤éºÆ¤Óµ¯¤³¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿ ¡ÉÏ¢Â³¥×¥é¥ó¥È¶¯Ã¥»ö·ï¡É ¤Ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥º¡¦¥Ê¥¤¥ô¥º¤Î±Æ¤ò´¶¤¸¡¢Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÏµå¤«¤é¤ÎµðÂç°ÜÌ±Á¥ÃÄÀÜ¶á¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢½»¿Í¤¿¤Á¤Ï´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÂè1ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë 2026 ÆâÆ£ÂÙ¹°¡¦¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡¿¡ÖTRIGUN STARGAZE¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
