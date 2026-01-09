【湖池屋】33種の栄養素が摂れるスナック菓子「完全メシ カラムーチョ」、『スパイスカレー』味 登場

湖池屋は、1月12日(月)から「完全メシ カラムーチョ 辛旨!スパイスカレー」を全国のセブン‐イレブンで先行発売する。

日清食品が展開している、ビタミン･ミネラルなど33種類の栄養素とおいしさのバランスを追求したブランド「完全メシ」シリーズの新商品として共同開発したもの。

2023年10月に同じく共同開発で発売した、同シリーズ初となるスナック菓子「完全メシ カラムーチョ ホットチリ味」が好評を博したとして、それに続く商品となる。

今回のフレーバーには「スパイスカレー」味を採用。「カラムーチョ」の特徴である辛旨さに、スパイスカレーの香りやコクを重ねており、スナックでありながら“食事としての満足感”が楽しめるとしている。

セブン‐イレブンでの先行発売後は、2月23日(月)から全国のコンビニエンスストア、3月23日(月)から全国のスーパーマーケットで順次販売する。

また発売にあたり、SNS(公式X)のフォロー･リポストで「完全メシ カラムーチョ 辛旨!スパイスカレー」1箱(12個)が50名に当たる抽選キャンペーンも実施する。応募期間は、2026年1月13日(火)〜1月26日(月)。

〈「完全メシ カラムーチョ 辛旨!スパイスカレー」概要〉

「カラムーチョ」の辛旨さはそのままに、スパイスカレー特有の奥深い香りやコクを重ね、「日本人の食事摂取基準」で設定された33種類の栄養素のバランスを調整。スナック菓子ながら、たんぱく質、脂質、炭水化物の三大栄養素のバランス(PFCバランス)が整っている。

味付けはオイル掛け･シーズニング掛けの2段階で行い、濃厚な味わいに仕上げたという。口に入れた瞬間に広がるスパイスの香りと辛旨さの絶妙なバランスで、後引く旨みを感じられ、食べ進めるほどにやみつきになる一品としている。

日々の勉強や仕事、家事などでたまったストレスを、本商品を食べることで気持ちよく発散できる味わいを目指して開発したという。

また、「一般社団法人 日本最適化栄養食協会」から主要な栄養素がバランスよく適切に調整された「最適化栄養食」として製品認証を受けている。

【価格】オープン価格

【内容量】38g

【発売日/販売場所】

･2026年1月12日(月)/ 全国の「セブン‐イレブン」※先行発売

※一部店舗により取り扱いのない場合がある。

･2026年2月23日(月)/ その他 全国のコンビニエンスストア

･2026年3月23日(月)/ 全国のスーパーマーケット

「完全メシ カラムーチョ 辛旨!スパイスカレー」