今日の運勢は？ ★2026年1月10日（土）12星座占いランキング！ 第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの順位は何位…!?
2026年1月10日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月10日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？
【1位】天秤座（てんびん座）
新しいことをはじめると良い日です。やってみたいと思っていたけれど、なかなか行動に移さなかったようなことがあれば、今日こそアクションを起こしましょう。良い流れがやってきそうですよ。
【2位】水瓶座（みずがめ座）
興味があることを積極的に調べていくことで、運気がアップする日です。今日は、あなたが追求していきたいことに、とことん時間を使いましょう。必要な知識が身につくでしょう。
【3位】双子座（ふたご座）
あなたの子供心が満たされるような、楽しいと感じることに時間を使いましょう。ワクワク、ドキドキするような体験ができるように過ごすことで運気が上がっていきそうです。
【4位】射手座（いて座）
仲間たちと楽しく過ごすことで運気がアップする日です。みんなでどこかにお出かけしたり、ホームパーティーをしたり、大好きな人たちとの有意義な時間を大切にしましょう。
【5位】牡羊座（おひつじ座）
話し合いや決めごとをすると良い日です。ルールや規律を話し合ったり、約束ごとをしたりするのも良いです。話し合いをするときには、お相手のお気持ちを聞き出す意識をすると運気がアップするでしょう。
【6位】獅子座（しし座）
おうち時間を楽しむことで良い流れがやってきそうです。朝の時間にストレッチやヨガをしたり、夜はバスタイムをゆったり過ごしたりするのも良いでしょう。日頃の疲れを癒すことができそうですよ。
【7位】山羊座（やぎ座）
今日は、あなたがなりたい自分になるために、今なにが必要なのかを考えていきましょう。具体的なイメージをしていくことで、あなたが望む未来の状況を引き寄せることができそうです。
【8位】乙女座（おとめ座）
贅沢に過ごすと良い日です。お買い物をしたり、美味しいものを食べたり、日頃からがんばっているご自身にご褒美をあげましょう。優雅な気分になることで運気が上がっていくでしょう。
【9位】蟹座（かに座）4
子どもの頃に好きだったお菓子を食べたり、懐かしいと思う場所に足を運んだり、あなたの心が癒されるように過ごすことで、運気が上がっていく日です。穏やかな気持ちで過ごすことができそうですよ。
【10位】蠍座（さそり座）
世界とあなたは繋がっています。目を閉じて、深呼吸をしていくことで、あなたの中の感情は、あなただけのものではないことに気づくかもしれません。すべてはひとつなのです。
【11位】魚座（うお座）
今日はすべてをわかりやすく説明する必要はありません。あなたがなぜ素晴らしい存在なのか、トリックを明かさないでいることで、まわりの人たちをさらりと魅了することができるでしょう。
【12位】牡牛座（おうし座）
ワークライフバランスを考えていくことで運気が上がっていきます。お仕事を効率よくこなせるように調整をして、プライベートの時間を充実させられるように、何をするべきなのか考えていくといいでしょう。
【今日の一言メッセージ】
あなたは天界にいる光の存在たちに、守られています。心をひらいて、無条件の愛を受けとりましょう。鮮やかに輝く太陽の光や、柔らかく瞬く星の光が目に入ってきたときは、あなたに光の存在たちが語りかけてくれているかもしれません。純粋な源から流れる愛を感じていくことで、あなたのエネルギーは上昇していくでしょう。
■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）
池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
