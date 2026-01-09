この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【良心ゼロ】平気で人を傷つけるマイルドサイコパスの特徴7選／無自覚なハラスメント・人格否定するタイプを解説」と題した動画を公開。職場や身近な人間関係でハラスメントなどの問題行動を起こす人の心理的背景として、「マイルドサイコパス」という気質を解説した。



Ryota氏はまず、「マイルドサイコパス」を「攻撃性が世間に許容される程度のサイコパス」と定義する。サイコパスというと重大な犯罪を犯す人物を想像しがちだが、マイルドサイコパスはニュースになるような大問題は起こさない。しかし、共感力が欠如しているため、平気で人を傷つける行動を取るという。



マイルドサイコパスの行動原理について、Ryota氏は「他人の気持ちを気にしない」「損得で考えることが多い」という2点を挙げる。共感力がないため、相手の立場に立って物事を考えることができず、罪悪感や倫理観も欠如している。その結果、全ての行動基準が「自分が心地よいか」「自分に得があるか」になり、自分の利益のためなら手柄を横取りしたり、人を蹴落としたりすることも厭わない。



また、Ryota氏は彼らが「悪びれない、罪悪感がない」ため、同じ問題行動を繰り返す傾向があると指摘する。「自分の取った行動が間違っているというのがそもそも理解できない」ため、他者から指摘されても反省することがないという。この特性が、パワハラやモラハラといったハラスメント行為に結びつきやすいと氏は語る。



一方で、マイルドサイコパスは「一見魅力的に見える」という意外な側面も持つ。共感力の欠如からくる躊躇のなさで、堂々と自分の意見を述べることができるため、リーダーシップがあるように見えたり、頼りになると評価されたりすることがある。しかしそれは、あくまで自分の利益を追求した結果に過ぎない。



動画の最後でRyota氏は、マイルドサイコパスが会社などの組織に多く存在するとし、彼らの特徴を理解することの重要性を説いた。身近に存在する理解しがたい攻撃性の背景を知ることは、人間関係のトラブルから自身を守るための第一歩となるだろう。