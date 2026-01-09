　9日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比650円高の5万1770円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万1692.7円に対しては77.30円高。出来高は2万1954枚となっている。

　TOPIX先物期近は3516ポイントと前日比29.5ポイント高、現物終値比6.20ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51770　　　　　+650　　　 21954
日経225mini 　　　　　　 51765　　　　　+650　　　310683
TOPIX先物 　　　　　　　　3516　　　　 +29.5　　　 32738
JPX日経400先物　　　　　 31680　　　　　+265　　　　1822
グロース指数先物　　　　　 693　　　　　　+3　　　　3152
東証REIT指数先物　　　　　2016　　　　　　-3　　　　　72

株探ニュース