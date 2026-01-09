日経225先物：9日正午＝650円高、5万1770円
9日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比650円高の5万1770円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万1692.7円に対しては77.30円高。出来高は2万1954枚となっている。
TOPIX先物期近は3516ポイントと前日比29.5ポイント高、現物終値比6.20ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51770 +650 21954
日経225mini 51765 +650 310683
TOPIX先物 3516 +29.5 32738
JPX日経400先物 31680 +265 1822
グロース指数先物 693 +3 3152
東証REIT指数先物 2016 -3 72
株探ニュース
TOPIX先物期近は3516ポイントと前日比29.5ポイント高、現物終値比6.20ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51770 +650 21954
日経225mini 51765 +650 310683
TOPIX先物 3516 +29.5 32738
JPX日経400先物 31680 +265 1822
グロース指数先物 693 +3 3152
東証REIT指数先物 2016 -3 72
株探ニュース