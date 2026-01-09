いきなり誘うのはアリ？女性がキュンとする「急な」誘われ方９パターン
女の子は好きな男性にならいつ誘われても嬉しいようですが、それが予期せぬタイミングだと、喜びが倍増するようです。そこで今回は、「女性がキュンとする『急な』誘われ方９パターン」をご紹介します。
【１】結婚式、コンサートなどの会場で知り合いの男性にバッタリ会って、帰りに食事に誘われたとき
「お気に入りの服を着ていたり、メイクがバッチリな状態だから」（２０代女性）というように、パーティーなどの帰りに誘われることは、いつも以上に綺麗な自分を好きな人に見てもらえるチャンスと感じるようです。
【２】好きな人に「あの映画、面白そうだね」とメールしたら、「じゃあ今から一緒に観に行こう！」と急に誘われたとき
「会える理由があるから緊張しなくてすむ」（２０代女性）というように、会うための理由は女の子にとって重要。好きな人からの突然の誘いに、会うための「口実」もあると、気軽にＯＫしやすくなるようです。
【３】休日に退屈しているとき、気になっている男性から「これから会わない？」と誘われたとき
女の子はヒマな時間に気になる男性を思い浮かべるようで、退屈なときの急な誘いは、「相手も同じ気持ちだったことが嬉しい」（２０代女性）と、テンションが上がるようです。予定のないときには、思い切って女の子に連絡してみてはいかがでしょうか。
【４】急遽、予定がなくなったと男友達にグチったら、「じゃあ今から会おう！」と誘われたとき
グチを言えるような仲のいい男性から突然誘われると、その「不意打ち」に女の子はドキッとしてしまうようです。長話をした場合、女の子は電話で気がすんでしまう恐れがあるので、少し話を聞いた後、すかさず誘いを切り出す方がよさそうです。
【５】「今週は会えない」と言っていたのに、週末に「明日会えることになった」とメールが入ったとき
「実は週末にお出かけできるよう、残業して仕事を頑張ってくれていたと知って、感動しました」（２０代女性）というように、急遽会えるようになった理由が自分を一番に考えて頑張ってくれたものだと、女の子は心の底から感動するようです。
【６】イヤなことがあって落ち込んでいたら、「これから飲みに行かない？」と誘われたとき
「誰でもいいから慰めてほしい…」という状況で、最も嬉しい相手に声をかけられると、嬉しさで胸がいっぱいになるようです。普段から女の子の相談に乗るようにしていると、落ち込んでいるときも声をかけやすくなるでしょう。
【７】退屈な飲み会が終了した瞬間に「これから飲まない？」と誘われたとき
退屈な飲み会に参加すると、「もっと気の知れた人と飲みたい」という気持ちが強まるもの。そのようなとき、気になる男性に声をかけられると、女の子はこれ以上にない喜びを感じるようです。
【８】残業を終えて、偶然好きな人と帰りが一緒になったとき
願望が実現してしまうことに女の子はキュンとするようです。残業で２人だけ残っているという状況は、女の子には運命を予感させるようなシチュエーションでもあるので、思い切って声をかけてもいいかもしれません。
【９】何の予定もない休日の前日に、いきなり「明日空いていない？」と誘われたとき
「会う約束って結構前もってするイメージがあるから、前日だと声をかけづらいと思うけど、そこを誘ってくれるのが嬉しい」（２０代女性）というように、突然の誘いにいい意味のギャップを感じて、好印象を受ける女の子もいるようです。
皆さんは、ほかにどんな「急」な誘い方で、女の子をキュンとさせたことがありますか？ ご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
