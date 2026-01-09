今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とあるコートを巡るハプニング。外出前に猫の毛を入念に取り除いた投稿主さん。その後、猫が近づきにくいお風呂場にかけておいたら…。投稿はXにて、116.7万回以上表示。4.9万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：『猫の毛を取ったコート』をお風呂場にかけた結果→出かける前に見てみると…『まさかの光景』】

猫の毛を入念に取って、出かけるまで玄関近くの風呂場にかけたら…

今回、Xに投稿したのは「も&もちもな」さん。

お出かけ前に、コートに付着していた猫の毛を丁寧に取り除いた投稿主さん。お外に出るのに、猫の毛がくっついていたら、ちょっぴり恥ずかしいですものね。

その後、猫ちゃんたちが再び猫の毛をくっつけないよう、安全地帯であろうお風呂場にコートをかけておいたそうです。猫といえば水が苦手。水が流れるお風呂場を避ける猫ちゃんは多いのですが…今回は話が別だった模様。

投稿には、お風呂場にかけられているコートと…その真下に鎮座する猫ちゃんの姿が。どうやらお風呂場が平気な猫ちゃんだったみたいです。コートはしっかり猫ちゃんと接触。なかなか思い通りにはいかないものですね。

投稿はXにてバズり、多くの猫好きが爆笑

せっかく猫の毛を取り除いたのに、結局また猫ちゃんが接触してしまった今回の出来事。その様子を見たXユーザーたちからは、「普通ならここは完全なる安全地帯」「お行儀よくコートに毛をつけててお利口さん」「車の中にコロコロが置いてあります…」「このコートに私の毛がついていなかったので、付けておきましたが何か？」「お出かけ前に最後の仕上げ」などの声が多く寄せられていました。

投稿主さん的には一苦労な出来事でしたが、多くのX民たちが爆笑したみたいですね。

Xアカウント「も&もちもな」では、猫のもち丸ちゃん、もなかちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も見ているうちに頬が緩んできそうです。

写真・動画提供：Xアカウント「も&もちもな」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。