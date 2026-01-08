テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が、Tverで公開されている6日放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」の配信オリジナルに出演。プロデューサーを担当した番組での秘話を明かした。

佐久間氏は昨年12月30日に放送された「あちこちオードリー【年末特大号！嫌なこと悩み全放出SP】」を振り返り「今回アメトーーク！が裏だったから、芸人さんが全然募れない事件っていうのが起きたんです。なので女性タレントさんスペシャルになったんですね」と説明。

若槻千夏、大久保佳代子、あのちゃん、渋谷凪咲など、バラエティータレントをキャスティングし企画を考えたと明かし「スタッフみんなで“そら売れるわ！！”って言った出来事があって」。

「アンケートの企画だったんです。締め切りの2日前に届いた大久保さんと若槻のアンケートが面白過ぎて。この2人だけで2時間いける。そら売れるわ！」と収録前の事前アンケートを絶賛した。

このエピソードに伊集院光も「あの2人なんていろんな番組呼ばれて。アンケート書く回数もめちゃくちゃ多いのに、ちゃんと書いてくるっていう」と感嘆した。