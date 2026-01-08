この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【完全解説】三井住友カードゴールド(NL)激アツキャンペーン！Oliveとの違いや2枚持ち、他社カード情報も総まとめ」と題した動画を公開。楽天ペイなどのQRコード決済の還元率低下を受け、クレジットカードへの関心が高まる中、三井住友カードゴールド(NL)が現在、複数のキャンペーンを同時開催しており、「今が作り時」であると解説した。



動画では、現在開催中の三井住友カードゴールド(NL)に関する3つの大きなキャンペーンが紹介された。1つ目は、2026年1月7日から4月30日までの申込で、通常5,500円の初年度年会費が無料になるキャンペーンである。おにまる氏は「既存会員も別ブランドでの新規申込なら対象」と補足した。



2つ目は、ポイントサイト「ポイントインカム」を経由した申込による大量ポイント還元だ。ゴールド(NL)を新規発行し、同時に家族カードを追加発行することで、18,100円相当のポイントが付与される。これについておにまる氏は「ゴールド(NL)の申込が初めての場合が対象」と注意を促した。



3つ目は、スマホのタッチ決済で利用金額の20%が還元されるキャンペーンだ。新規入会後、入会月の1ヶ月後末までにスマホのタッチ決済を利用すると、最大4,000円分のVポイントPayギフトがプレゼントされる。ただし、これは既にOliveフレキシブルペイなど対象カードを所持している場合は対象外となる。



これら3つのキャンペーンをすべて適用した場合、年会費5,500円の無料化と合わせて合計27,600円相当がお得になると試算できる。



また、動画の後半では、類似サービスである「Oliveフレキシブルペイ ゴールド」との比較についても言及された。おにまる氏は「ゴールドNLを先に作るべき」と断言。その理由として、「ゴールドNLで年間100万円利用を達成すると、自身の年会費が永年無料になるだけでなく、その後にOliveゴールドを発行した場合、Oliveゴールドの年会費も永年無料になる」という特典の存在を挙げた。この特典は逆の順序では適用されないため、両方のカードを年会費永年無料で所持したい場合は、ゴールドNLから発行するのが最適ルートであると解説した。



複数の大型キャンペーンが重なる今、三井住友カードゴールド(NL)は発行を検討する絶好の機会と言えそうだ。