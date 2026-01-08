11日(日)〜12日(月・祝)にかけて、冬型が強まり、北陸地方の上空には今季これまでで最も強い寒気が南下するでしょう。「西風の冬型」となるため、富山や福井など平地でも大雪となる所がありそうです。等圧線の間隔が狭く、風も強まるため、暴風や高波にも警戒が必要です。3連休中の移動は気象情報をよく確認して無理のない計画を立ててください。

10日〜11日に低気圧急発達 冬型強まる

10日(土)は、低気圧が日本海を発達しながら進み、11日(日)には本州付近は冬型の気圧配置が強まるでしょう。平地で大雪の目安とされる上空5200メートル付近でマイナス36度以下の寒気が北陸地方まで南下し、更に強いマイナス42度以下の寒気が新潟を中心に流れ込む見込みです。

北陸地方では、11日(日)の朝から平地でも雪に変わり、12日(月・祝)にかけて断続的に雪となるでしょう。等圧線の間隔が狭く、西寄りの風も強まるでしょう。沿岸部を中心に暴風や高波にも警戒してください。

「西風の冬型」で平地でも大雪のおそれ

11日(日)〜12日(月・祝)の冬型は、等圧線が縦ではなく、北西から南東に斜めに寝ているのが特徴です。この場合、通常の冬型で吹く北西風ではなく、西寄りの風となります。「北西風の冬型」ではなく、「西風の冬型」となることが見込まれます。



このため、西寄りの風に雪雲が流され、西に開けた斜面の所で降雪量が多くなるでしょう。具体的には、福井県嶺北地方の山地〜奥越地方、石川県加賀地方南部の山地、富山県東部の山間部、新潟県下越地方の山沿いなどで降雪量が多くなる予想です。警報級の大雪となる可能性もあるので、今後の情報に注意して下さい。



平地でも大雪となる所があるでしょう。西風の場合は、金沢市などは海からの距離が短く、海面水温の影響を受けて雨や湿った積もりにくい雪となりやすいですが、福井市や富山市、長岡市など、海から遠い場所ではいわゆる陸風に近いような形となり、海面水温の影響を受けずに気温が下がりやすく、雪となりやすくなります。(なお、現在の北陸地方の沿岸付近の海面水温は14度前後あります。海からの風は気温の低下を弱める働きをします。)

また、西風が立山連峰など高い山にぶつかることによって雪雲が発達または停滞して山麓側で降雪量が多くなる傾向があります。

これらのことにより、「西風の冬型」の場合は平地でも大雪となる場所があるという点に注意が必要です。



その他の平地でも、不明瞭ながらJPCZ(※)の南下も予想されるため、JPCZ通過時を中心に短時間に積雪が増えるおそれがあります。



※「日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)」とは、シベリア大陸から流れ込む冷たい風が朝鮮半島北部に位置する長白山脈(最高峰:白頭山2744メートル)によって、いったん二分され、その風下である日本海で再び合流して形成される収束帯(雪雲が発達しやすいライン)です。JPCZによって、雪雲が発達しやすくなり、その雪雲が次々と流れ込むと、大雪となることが多々あります。

暴風や高波にも警戒 交通機関の乱れに注意

今日8日(木)も、一時的に冬型となって風が強まっており、新潟県と石川県の能登地方では波浪警報の出ている所があります。8日夜遅くまで高波に警戒してください。また、新潟中越、上越では、大雪警報の出ている所があり、9日明け方まで大雪に警戒が必要です。



10日(土)には低気圧が日本海で発達するため、警報級の暴風や高波のおそれがあります。11日(日)〜12日(月・祝)にかけて冬型が強まり、西寄りの風が強まるため、沿岸部を中心に警報級の暴風や高波のおそれがあります。13日(火)には冬型が緩みますが、高波は続く可能性があります。



暴風や高波で沿岸部を走る鉄道や道路を中心に影響が出るおそれがあります。また、大雪による道路渋滞や通行止め発生の可能性もありますので、3連休中にお出かけや移動を予定されている方は、最新の気象情報や交通情報を確認し、日程変更やルートの変更などを検討してください。

道路の渋滞や倒木による交通寸断に注意

11日(日)〜12日(月・祝)は平地でも大雪となる所がありそうです。短時間に積雪が急増するおそれもあるため、道路は渋滞やスタック車による立ち往生のリスクがあります。大雪時は車の使用を控えるのが理想ですが、やむを得ず車を運転する場合は、スタッドレスタイヤでもチェーンを携行し、牽引用ロープやスコップを準備するなど、万一の立ち往生に備えてください。

屋外での作業時は屋根からの落雪に注意して下さい。できる限り、屋根の近くにいるのは避けるように心がけましょう。

平地を中心に湿った重い雪が予想されるため、倒木による交通寸断や停電のリスクがあります。懐中電灯や非常食など準備しておきましょう。