中町綾、水着でフィジーを満喫 美スタイルにファン驚き「努力の証」「いい女すぎ」
YouTuberの中町綾が、1月7日（水）に自身のInstagramを更新。初めてフィジーに行ったことを報告し、白い水着でフィジーを満喫する様子をシェアした。中町のスタイルの良さに、ファンから驚きの声が上がっている。
【写真】「えっぐい」「ビジュ爆発」とファン絶賛 水着でフィジーを満喫する中町綾（10枚）
■ヘルシーな着こなしでフィジー満喫！
個人チャンネル、兄妹チャンネルともに登録者数100万人を超えるYouTuberの中町は今回、初めてフィジーを訪れた際の10枚の写真と1本の動画をInstagramに投稿。
白いトップにチェリー柄のボトムスがかわいい水着を着用した中町は、髪をアップにまとめ、耳元の「シャネル」のピアスが印象的なヘルシーな着こなしでフィジーを満喫したようで、キャプションには「みんな陽気で幸せな国だった」「のんびりさせて貰いました」とつづっている。
定期的にダイエット法などが注目されるほど美スタイルでおなじみの中町。今回のスタイルにもファンから驚きの声が上がっており、「努力の証」「いい女すぎ」「えっぐい」「ビジュ爆発」などと称賛の声が上がっている。
また、親友でYouTuberのとうあは、自身のInstagramのストーリーズに、中町とのツーショットを「毎年恒例年始旅行から帰国」とフィジーの絵文字付きで投稿。親友同士で年始休暇を満喫できたようだ。
引用：「中町綾」Instagram（＠ayanakamachi）、「とうあ」Instagram（＠___2toua2___）
