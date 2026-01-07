決済サービス「楽天ペイ」のコード払いおよびQR払い、セルフ払いにおける楽天キャッシュでの支払いのポイント還元率が3月1日より最大1％に改悪
|楽天ペイアプリでの支払いにおいて一部ポイント還元率が3月1日利用分から変更に！
楽天ペイメントは7日、同社が提供するキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」のスマートフォン（スマホ）など向け「楽天ペイ」アプリ（以下、楽天ペイアプリ）における電子マネー「楽天キャッシュ」でのコード払いおよびQR払い、セルフ払いにて2026年3月1日（日）より「楽天ポイント」によるポイント還元率を最大1.0％に変更するとお知らせしています。
例えば、2026年3月1日（日）の利用分より適用されるため、最初の楽天ポイントカード提示回数のカウント期間は2026年1月16日（金）から2026年2月15日（日）となります。なお、その他の楽天ペイアプリにおける「楽天カード」や「楽天銀行」の口座を支払い元に設定した支払い、楽天ポイントでの支払いでのポイント還元率は変更がないとのことです。
楽天ペイアプリはJCSI（日本版顧客満足度指数）の2025年度調査におけるQRコード決済業種で「顧客満足」において業界初の3年連続で1位を獲得した便利でお得なキャッシュレス決済サービスで、現在は楽天グループのフィンテックサービスの“入口”としての役割を強化するため、楽天ポイントのスマホなど向けアプリ（以下、楽天ポイントカードアプリ）の統合やその他の楽天フィンテックサービスの機能を楽天ペイアプリへ搭載する計画を進めて利便性の向上を図っています。
今回、そんな楽天ペイアプリにおけるコード払いおよびQR払い、セルフ払いで支払い元を楽天キャッシュにした場合のポイント還元が3月1日以降の利用分より変更になり、楽天ポイントカード提示回数が5回以上の場合では1.0％、楽天ポイントカード提示回数が5回未満の場合では0.5％に改訂されます。なお、カウントの対象となる楽天ポイントカードには条件があるほか、一部ポイント還元率が異なる店舗があるのでご注意ください。
アプリ名：楽天ペイ
価格：無料
カテゴリー：ファイナンス
開発者：Rakuten Group, Inc.
バージョン：9.10.0
Android 要件：8.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rakuten.pay
アプリ名：楽天ペイ-楽天ポイントカードも利用できるスマホ決済アプリ
価格：無料
カテゴリー：ファイナンス
開発者：Rakuten Group, Inc.
バージョン：9.10.0
互換性：iOS 15.0以降またはwatchOS 8.0以降、visionOS 1.0以降が必要です。
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1139755229?mt=8
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・楽天ペイ 関連記事一覧 - S-MAX
・【重要】ポイント還元条件の一部変更に関するご案内 - 楽天ペイアプリ
・楽天ペイ - 街もネットも簡単お支払い!期間限定ポイント使える！