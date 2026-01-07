「QBハウスより安い」“カット690円”の美容室で散髪してみた。「細かいリクエストを伝える客」への対応に感じたこと
格安ヘアカット専門店チェーンとして知られる「QBハウス」。そんな同チェーンの約半額という超格安をウリとするヘアサロンチェーンがあるのをご存じだろうか。
全国に約1300店を展開する「Hair Salon IWASAKI」（以下、イワサキ）は、カットが980円（税込）、平日10〜12時はタイムサービスで690円（店舗により異なる）という破格の安さを誇っている。気になるのが、低価格ゆえに仕上がりの品質面や衛生面などで一定の水準が維持されているのかどうか、つまり「安かろう悪かろう」になっていないのかという点だ。
そこで今回は実際に店舗を訪問してカットしてもらい、QBハウスとの比較も交えて検証してみた。
◆全国47都道府県に進出、従業員数は4000人
イワサキは、1986年創業で約40年の歴史を持つハクブンが全国に展開する、東京・自由が丘発祥の美容室チェーン。「いつでも気軽に美しく」「親子3代で通えるファミリーサロン」をモットーに掲げ、ビルやスーパー、ショッピングセンターなどの商業施設、マンションなどに出店。駅近などの一等地にこだわらず住宅地の店舗も多く、なかにはドラッグストア「サンドラッグ」内やディスカウトストア「MEGAドン・キホーテ」内で営業する店舗もある。全国47都道府県に進出しており、北海道には42店舗、沖縄には16店舗を展開している（2025年12月末時点）。従業員数は4000人（パート従業員含む）を超え、同社公式サイトによれば売上高は149億円に上るが、上場はしていない。
ちなみにQBハウスを運営するキュービーネットホールディングス（HD）は東証プライム市場に上場しており、売上高は255億円（25年3月期）、従業員数は3066名（25年6月末時点）。国内店舗数は585店舗（同）であり、イワサキのほうが2倍以上多いということになる。
◆QBハウスは積極的な海外進出を展開
両チェーンの違いとしては、イワサキの店舗は国内のみなのに対し、QBハウスは香港、台湾をはじめとするアジア、北米、カナダなど海外に約140店舗を展開しており、積極的な海外進出を進めている点があげられる。また、QBハウスは東京23区内の駅ナカなど都心部への出店も多いが、イワサキは住宅街などをメインの商圏に据えている模様。
料金体系としては、QBハウスは1400円のワンプライス制なのに対し、イワサキはカット・ドライ付きが980円、カット・シャンプーが1980円、カット・シャンプー・ブローが2500円、さらにはパーマ（カット・シャンプー・ブロー）が3800円、カラーのセルフドライが1690円、ドライ付きが2190円といったかたちで複数のメニューを用意している。
格安価格でサービスを提供する一方、衛生面での対策にも力を入れている。例えばQBハウスでは各席に紫外線消毒器を設置し、施術に使用する道具を強力な紫外線で消毒。エアウォシャーノズルやバリカンなどは超音波洗浄機で毎日、洗浄・消毒している。
◆QBハウスとイワサキ、何が違うのか
気になるのが、仕上がりや接客サービスの品質だ。実際の利用を経験すべく、平日の17時頃に東京都内のイワサキ店舗を訪問してみた。店内に入ると自動発券機で「カットのみ」などのメニューを選択し、発券される受付票を受け取るというシステム（支払いは退店時に対人での会計）。受付票にはQRコードが記載されており、スマートフォンで読み取るとサイト上で呼び出し状況が確認できるため、待つ間に外出することが可能。ちなみにQBハウスも入店時に自動発券機で受付を行う方式だが、発券時にセルフで支払いを済ませる点がイワサキとの違いだ。
また、QBハウスでは待ちスペースのベンチに座り、前の人のカットが終わるたびに徐々に一人分ずつ前に移動して席を詰めていく必要があるが、イワサキが番号が呼び出される方式なので、ずっと同じ席で待っていればよい点も異なる。このほか、QBハウスは呼び出されてからカットする座席前のロッカーに荷物やコートなどを入れるが、イワサキは入店時に店舗入口横のカギ付きロッカーに荷物を入れる流れとなっている。
