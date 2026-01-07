仕事相手の男性に「いいな」と思わせるビジネスメール９パターン
仕事上の付き合いでメールを送り合うことがあります。しかし、仕事に関する内容であっても、女性として「いいな」と思われることもある様子。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「仕事相手の男性に『いいな』と思わせるビジネスメール」をご紹介します。
【１】他愛のない内容でも毎回「追伸」がある
「『追伸』って、なんか期待しちゃうんだよな（笑）」（２０代男性）という告白もあり、女性からのメールにそれがあるだけで気持ちが上がる男性もいるようです。大した内容でなくても、少しプライベートな話をするときは必ず「追伸」と記しましょう。
【２】「私も○○と思う」など前のメールへの共感を示す
「どんな内容でも、共感してくれると嬉しいもの」（２０代男性）など、たとえビジネスに関することであっても、「私も同じ気持ちだ」と伝えることが印象アップにつながるようです。共感できるポイントがあれば、随時「私も同じ」と伝えていきましょう。
【３】仕事だけでなく少しプライベートな内容も織り交ぜる
「趣味の話とかされると、ちょっと友達っぽくていいな」（２０代男性）など、仕事上の付き合いしかない相手からプライベートな一面がのぞけると、キュンとする男性もいるようです。「昨日は○○に行ってきた」など軽い雑談程度の報告をして、相手の反応を見てはいかがでしょうか。
【４】署名欄のデコレーションが凝っている
「『女の子』って感じ。星を使ったのとかいいと思う」（２０代男性）など、署名欄のデコレーションに凝ると、「女性らしくていいな」と感じる男性もいるようです。あまり派手すぎると不真面目な印象になるので、テンプレートを見比べて選びましょう。
【５】年上女子が年下男子を「くん」付けで呼ぶ
「急に距離が縮まった感じがする（笑）」（２０代男性）など、年上女子から「さんづけ」ではなく「○○くん」と呼ばれると、親しくなったようで喜ぶ男性もいるようです。職場の後輩男性など、当り障りのない相手から試してみてはいかがでしょうか。
【６】「○○さんは」と、メール内で何回も名前を出す
「名前を呼ばれると親しみがわく」（２０代男性）など、誰しも自分の名前を覚えてもらえると嬉しいもの。メールの文面であっても、それは同じであるようです。不自然にならない程度に、１メールで２、３回、相手の名前を呼んでみてはいかがでしょうか。
【７】「今度○○しましょう」というお誘いがある
「社交辞令かもしれないけどワクワクする」（２０代男性）など、実現するかどうかはさておき、多少プライベートなお誘いをすると、男性を喜ばせることができるようです。「お花見したいですね」「ビアガーデンでも行きたいですね」など、やんわりとしたお誘いなら「アリ」ではないでしょうか。
【８】「様」が「さま」と平仮名になっていて、堅苦しさを感じさせない
「適度に漢字が少ないほうがフランクな感じ」（２０代男性）など、完全にイメージの問題ではありますが、適度に平仮名を織り交ぜた文章のほうが、漢字だらけの文章よりも親近感がわく様子。ただし、平仮名だらけだとバカっぽく見えてしまうので、「さま」を平仮名にする程度でバランスを取りましょう。
【９】必ず体調を気遣うような一文がある
「『寒くなってきましたが…』とか、普通に嬉しい」（２０代男性）など、当たり前すぎてスルーしてしまいそうな一文が、男性の心をグッと掴むこともあるようです。メールの最初で必ず体調を気遣う習慣をつけ、印象アップを図りましょう。
ほかにも「こんなビジネスメールが男性にウケる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
