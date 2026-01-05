この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」を運営するネコ山氏が、「お金配り再開(笑) 三菱UFJ銀行投資信託で爆益ﾜﾛﾀキャンペーン」と題した動画を公開。三菱UFJ銀行が実施している「投信つみたて 現金プレゼントキャンペーン」について、その攻略法を解説した。本キャンペーンは、対象の投資信託を新規で3万円以上積み立てることで、もれなく現金2,000円が進呈されるというものである。



キャンペーンの申込期間は2026年2月27日までで、この日までに積立設定を完了する必要がある。条件達成には、2026年3月3日までに最初の積立（振替）が行われることが必須だ。対象は、三菱UFJ銀行の投信つみたて「継続購入プラン」で指定の20ファンドの中から、新規で3万円以上の積立設定をした全顧客。条件を満たせば自動的に適用されるため、別途エントリーは不要である。



ネコ山氏は、このキャンペーンのポイントとして、積立実行後に商品を即時売却しても対象となる点を挙げた。同氏は「積立した時点で（リターンが）6.7%ある」と述べ、投資のリスクを抑えたい人向けの攻略法として紹介。ただし、対象となる20ファンドの中には購入時手数料がかかるものが多いため、リスクを最小限にするには手数料無料のファンドを選ぶことが重要だと注意を促した。具体的には、国内株式ファンドである「ひふみプラス」や「年金積立 Jグロース」などが手数料無料で、かつ即時売却に適した当日約定の商品であると説明した。



特典である現金2,000円は、3月末頃に入金される予定だ。ネコ山氏は、特典の入金を確認した後に積立設定を解除するのが確実な手順であると補足。また、三菱UFJ銀行のシステムでは翌月からの積立予約が可能なため、「忘れないうちに今から来月の設定をしておく」ことを推奨した。このキャンペーンは3万円の投資で2,000円の現金が得られるもので、投資に抵抗がない人にとっては魅力的な選択肢となりそうだ。