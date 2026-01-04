俳優の仲野太賀（32）が主演を務める今年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は4日、15分拡大でスタート。注目の初回にミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が美濃の戦国武将・斎藤義龍役で登場し、大河初出演を果たすことが明らかになった。妻で女優の北川景子（39）に続き、夫婦揃って大河俳優となる。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公、戦国乱世を舞台に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

DAIGO演じる斎藤義龍は“美濃のマムシ”斎藤道三の長男。「長良川の戦い」（1556年・弘治2年）で、対立した父を敗死に追い込んだ。2020年の大河「麒麟がくる」で、本木雅弘が道三役、伊藤英明が義龍役を熱演したのが記憶に新しい。

北川は23年「どうする家康」で「西郷どん」以来5年ぶり2回目の大河出演。お市の方と茶々の1人2役に挑み、大きな反響を呼んだ。

江戸時代が舞台のNHK「雲霧仁左衛門」シリーズ（通人の与之助役）で時代劇は経験済みのDAIGOだが、今回は戦国時代。どのような演技を披露するのか、注目される。