「人間関係の終わりは“人に呆れた時”」心が離れると相手をどう認識するようになるのか

カウンセラー兼作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【縁の終わり】人に呆れるとどうなるのか？心が離れた時の特徴7選」という動画を公開。人間関係の本当の終わりは「嫌い」になった時ではなく、「呆れた」時に訪れると解説した。



Ryota氏は冒頭で、「人間関係の終わりって何だと思いますか？これはですね、人に呆れた時なんです」と断言する。しかし、多くの人は自身が他者に呆れている状態を自覚していないケースがあるという。動画では、「呆れる」という感情がもたらす心理や行動の変化について、7つの特徴を挙げて具体的に説明した。



まず挙げられたのが「その相手を信用しなくなる」という変化だ。Ryota氏によると、まだ相手を嫌いな段階では、その人のことを気にしている状態にある。しかし、一度呆れてしまうと、相手は自分にとって「赤の他人に戻ってしまう」という。氏は「皆さん赤の他人に、お金の管理とか任せられますか？大事な相談とかもできないですよね」と問いかけ、信用や信頼が完全になくなることで、重要なことを任せたり頼ったりできなくなると指摘した。



次に、自分の「深い部分に踏み込ませなくなる」という特徴を解説。親しい間柄であれば、プライベートな相談や他人に言えない趣味などを共有することもある。しかし、相手に呆れると、「この人は理解できないんだ」「受け入れてくれないんだ」という諦めの感情が生まれ、自己開示をしなくなる。これは、会社を辞める際に従業員が従順になったように見える心理と似ており、内心では「もう何を言っても無駄なんだな」と感じている状態だと説明した。



さらに、「情に流されなくなる」という点も重要だという。嫌いな相手であっても、本当に困っていれば「助けようか」という気持ちが芽生えることがある。それは、まだ相手に関心があるからだ。しかし、呆れた相手に対しては、そうした情が湧かなくなる。「もう私は知りませんよ、ということなんです」とRyota氏は述べ、相手がどのような状態になっても関わろうとしない、ドライな関係になると語った。



動画の最後でRyota氏は、一度呆れてしまうと関係の修復はほぼ不可能であり、その相手のことを考えなくなった方が良いと結論付けた。もし誰かに対して「呆れる」という感情を自覚したら、それは関係性を見直すサインなのかもしれない。