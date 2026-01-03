【アニメ大先生】初夢にいかが？『パプリカ』――夢と現実が交わる混沌の世界へ
人生に迷ったとき、元気がほしいとき、あるいはただ日常を忘れて泣きたくなるとき――そのような瞬間にそっと寄り添う存在がアニメである。アニメには人生のヒントや生きる力が詰まっている。
本コラム『アニメ大先生』は、「人生で大切なことはすべてアニメが教えてくれる」をテーマに、アニメを通じて得られる学びや気づきを綴る連載である。
2026年の幕開けを飾る連載第17回は、もはやお馴染みの八木美佐子アナウンサー（13回目）が登場。
新年第1弾の「アニメ大先生」が今回、満を持して紹介するのは、今敏監督の遺作にして唯一無二の傑作『パプリカ』だ。公開から時を経ても色褪せることのない、夢と現実が交錯する圧倒的な映像世界。新年の始まりにふさわしい、濃密なアニメ夜話をここにお届けする。
◆初夢にいかが？『パプリカ』――夢と現実が交わる混沌の世界へ
あけましておめでとうございます。今年も『アニメ大先生』をよろしくお願いします。
今年の目標は、健康第一、そして喋り手として”抜刀する瞬間”の見極めを磨くことです。どうぞ抜刀斎とお呼びください。このコラムも引き続きお付き合いいただけますと嬉しいです。
みなさんの初夢は何でしたか。いわゆる縁起のいい初夢は「一富士二鷹三茄子」と言われていますが、私は過去に一度も、そんなおめでたい夢を見たことがありません。
学生時代は新学期前のクラス替えで最悪の組み合わせに放り込まれる夢を見たり、局アナ時代は、本番のスタジオですべての原稿の順番が入れ替わっている夢を見たり。夢の中まで根暗なのが悲しいところです。お正月くらいはいい夢を見ようと、茄子を枕元に置いて寝たことがあるのですが、翌朝少しだけ萎びた茄子が枕元に転がってるだけでした。
と、ここまで語っておいてなんですが、どんな熱量で語られても他人の夢の話ほどつまらないものはないですよね。だって、本人以外にはわからない世界の話なのですから。
今回は、そんな閉じたはずの夢が現実を飲み込み、侵食していく映画『パプリカ』（2006年）をご紹介します。
今敏監督の遺作となった本作は、公開から約20年が経った今なお、観るたびに新しい驚きを与えてくれる唯一無二のアニメーションです。私は頭の中をまっさらにしたい時、この作品の鮮烈な色彩と音の奔流に身を任せたくなります。
物語は、他人の夢を共有できる装置「DCミニ」の盗難から始まります。夢がテロの道具となって人々の精神を侵食していくなか、セラピストの千葉敦子は”夢探偵パプリカ”として他者の夢に潜り、事件の解決にあたります。
作品を観たことがない方でも、「夢のパレード」のシーンだけは目にしたことがあるかもしれません。禍々しい旋律に乗って進軍する行列は、一見すると神事にも見えます。カエルが威勢よく太鼓を叩き、鳥居や仏像といった宗教的アイコン、招き猫や七福神などの縁起物、さらには無機質である家具までもが一団となって意志を持ち、街を練り歩きます。
そもそも夢なのですから、荒唐無稽な展開は当たり前です。それでも、「夢のパレード」はおどろおどろしい。どこか異様な高揚感があって、ハーメルンの笛吹き男の笛に誘われるように魅力に抗えないのです。
千葉敦子は夢の世界を通して、冷静で完璧であろうとする彼女が内側に押し込めていた奔放な自分――パプリカの存在を少しずつ受け入れていきます。これは彼女が自分自身を救い直す物語でもあります。
脳を心地よくかき回してくれる約90分の白昼夢のような本作。まだあなたがこの「夢のパレード」に参加していないのなら、理性のスイッチをいったん切ってパプリカと共に夢の海へ飛び込んでみてください。
『パプリカ』は、どれほど他人が、あるいは世界が支離滅裂に見えても、その混沌の先に見える景色があることを教えてくれる作品です。
一富士二鷹三茄子、四パプリカ。
現実の始まりを前に、まずは最高の夢をどうぞ。
