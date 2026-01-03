1月1日、正月恒例の特別番組『芸能人格付けチェック! 2026お正月スペシャル』（テレビ朝日系）が放送された。豪華なタレントたちによる白熱した予想が繰り広げられたが、番組に出演した倖田來未の言動がSNSをざわつかせている。

出演者が「高級物」と「安物」を見分ける問題に挑戦し、正解数に応じて独自のランク付けをおこなうことでおなじみの同番組。今回も、午後5時から4時間にわたって放送された。

「番組で81連勝と圧倒的な審美眼を誇るGACKTさんの一人チーム、天童よしみさんと上沼恵美子さんによる『チーム天童恵美子』、1月期のドラマ『おコメの女』『再会』に出演する大地真央さんと竹内涼真さんの『チーム おコメの女＆再開』、6人組アイドルグループKis-My-Ft2による『チームKis-My-Ft2』など、豪華な顔ぶれが並びました。倖田さんは、郷ひろみさんとともに周年イヤーを迎えた『チームアニバーサリー』として出演したのです」（スポーツ紙記者）

恒例の「ワイン」から始まり、ラストの「しゃぶしゃぶ」まで、計6つの格付けに挑み、挑戦者たちは一喜一憂した。番組が盛りあがるなか、倖田の振る舞いが注目を集めた。

「『ミシュランシェフ』の格付けでは、郷さんと倖田さんがそろって3つの料理を試食し、予想する内容でした。倖田さんは『Cにしとく？』『Aは絶対ない！』と、郷さんに対してフランクに接していたのです。結果がわかり、正解すると『ひろみありがとう』『ひろみナイス』とはしゃいだり、不正解だと『ひろみ〜』と大先輩を呼び捨てにする場面もありました。

もちろん、倖田さんは終始呼び捨てだったわけではなく、敬語で話す場面も多かったです。番組を盛りあげるノリだったのだと思われますが、MCの浜田雅功さんも『倖田さんはひろみ郷にタメ口なんですか？』と指摘する場面もあったため、気になる人もいたのでしょう」（芸能記者）

大御所歌手への倖田の発言に対して、放送後のXでは

《倖田來未郷ひろみにタメ口なんほんまおもろいwww 大阪の女すぎんねん》

といった、微笑ましく見る声が見受けられた。一方で、

《頼むから郷ひろみにタメ口はやめてくれ》

など、疑問を抱く声も聞かれており、賛否が分かれる事態になっている。

倖田は2000年にデビューし、セクシーな衣装とダンスで「エロかっこいい」と形容され、平成に絶大な人気を博した。2012年に男の子を出産後も勢いは止まらず、多くのファンを魅了してきた。同時に、独特のキャラクターも支持されている。

「明るくハイテンションで、年齢や立場にかかわらず、くだけた言葉使いをするフランクな言動が親しまれてきたのです。ギャルメイクとも相まって、“イケイケ” なイメージが定着しました。今回も、ファンにとっては等身大の倖田さんだったのでしょうね」（同）

2026年でデビュー26年めを迎える倖田。“一流” 歌手の今年の活躍はいかに──。