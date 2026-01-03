不正改造車一斉検挙に「もっとやって」の声も

自動車技術総合機構と関東運輸局は2025年11月17日、東京都および埼玉県で実施した特別街頭検査（検問）の結果を公表しました。この合同取締りにより、24台の不正改造車に対して整備命令書が交付されたといいます。

SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

検問が実施されたのは、2025年11月15日から16日にかけての深夜です。警視庁および埼玉県警の協力のもと、東京都中央区の月島警察署と埼玉県飯能市の西武秩父線正丸駅で行われました。対象となったのはクルマ24台、バイク7台の合計31台です。

そもそも、日本国内の公道を走行するすべてのクルマは、安全・環境基準を定めた「保安基準（道路運送車両法）」に適合しなければなりません。

装置の改造や取り外しなどによって、この基準を満たさなくなった状態が「不正改造」にあたり、その状態で公道を走行することは違法行為となります。

不正改造は、周囲の交通や近隣住民に多大な迷惑をかける可能性があります。例えば、マフラー（消音装置）を取り外したり、競技用のものに交換したりすれば、始動時や走行時に爆音を発し、騒音問題を引き起こします。

また、サスペンションの改造などで車高を極端に落とす「シャコタン（車高短）」は、保安基準で定められた最低地上高9cmを下回る場合があります。

このようなクルマは、路面の凹凸で車体下部を強打して致命的な故障を起こしたり、道路設備に引っかかって火花を発生させ、車両火災に至ったりする危険性をはらんでいます。

このほか、タイヤが車体からはみ出す「ハミタイ」は歩行者を巻き込む恐れがあり、規定外の灯火器や濃いスモークフィルムのフロントウインドウへの貼付（フルスモ）は、他の運転手との意思疎通を妨げ、事故を誘発する原因となり得ます。

今回の検査では24台で、違法な灯火器の取り付け、騒音基準を満たさないマフラー（爆音マフラー）の取付け、回転部分の突出（ハミタイ）、最低地上高不足（シャコタン）が確認されました。

不正改造とみなされた24台の使用者には、その場で道路運送車両法に基づく「整備命令書」が交付されました。

これは「15日以内に保安基準に適合するようにクルマを直し、最寄りの陸運局などで確認を受けなさい」という内容の命令で、修理したうえで、最寄りの陸運局などに持っていき、直接の確認を受ける必要があります。

関東運輸局は今回の結果を受け、「引き続き、街頭検査の実施などを通じて不正改造車の排除に取り組んでまいります」とコメントしています。「排除」という強い言葉からは、不正改造車を許さない断固とした方針がうかがえます。

一連の不正改造車の取り締まりについて、SNSなどには厳しいコメントが多く寄せられています。

「深夜の爆音で迷惑してるから、こういう抜き打ち検査は全国で毎日やってほしい」「どんどん取り締まってください」「不正改造車は本当に迷惑」など、取り締まりの強化を求める人が多いようです。

また、「整備命令だけで放免じゃなくて、その場で没収とか廃車にできるくらいの法律にしてほしい」「1回でも捕まったら即刻廃車でいい」など、厳しい罰則を求めるコメントも。

さらに、「自業自得だけど、カスタム界隈の肩身が狭くなるからやめてほしい」「自走でこれやるのは捕まるの確定みたいなもん」と、過度なカスタムで取り締まりを受けるのは、自制心やリテラシーのなさが起因しているのではないかとする意見もありました。

クルマをカスタムすることは違法ではありませんが、保安基準に適合するパーツを選び、適切に楽しみたいものです。