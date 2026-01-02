【ワシントン＝淵上隆悠】米国務省は１２月２９日、国連の人道支援活動の資金として２０２６年に２０億ドル（約３１２０億円）を拠出すると発表した。

対外援助を見直しているトランプ米政権は、拠出に当たって国連側に組織改革を求めた。

米国は２４年に約１４１億ドルを拠出しており、金額を大幅に減少させた。また、国務省の発表や欧米メディアの報道によると、米国は拠出資金の使途について、ウクライナやミャンマーなど１７か国への使用に限定した。国連が深刻な人道状況とするアフガニスタンとイエメンについては、資金が敵対勢力に渡る可能性があるとして認めなかった。

国務省は声明で、国連に対して人道支援を担う部門の統廃合などを要求したと説明。ルビオ国務長官はＳＮＳへの投稿で、「米国の納税者の資金を無駄遣いや反米主義に充てることは決してない」とした。

国連で人道問題を担当するトム・フレッチャー事務次長は声明で、「これで数百万人の命が救われる」と米国に謝意を表明。「どのように人命が救われているのかを示していく」として、使途の透明性確保に取り組むことを強調した。