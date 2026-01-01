Threadsで話題になっているのは、もののけ姫に出てきそうなわんこの姿。衝撃的な表情は記事執筆時点で136万回を超えて表示されており、「リアルもののけ姫ｗ」「表情豊かだなあ」「最高のワンショット」などのコメントの他、8万件のいいねが寄せられることとなりました。

家族旅行に出かけたわんこ

Threadsアカウント「yukiazu09300725」の投稿主さんは、愛犬の『ゆき丸』ちゃん、『あずき』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回の主役は、白柴の男の子、ゆき丸ちゃん。この日は、家族で日帰り旅行に出かけたそうです。

家族でおでかけするのが大好きなゆき丸ちゃんは、大喜び！あまりに楽しくて、車の中ではニコニコ笑いながら窓の外を眺めていたといいます。しかし、その顔を投稿した結果、驚愕する人が続出してしまいました。

投稿主さん曰く「満面の笑み」のゆき丸ちゃんは、顔中に皺が寄り、歯を剥き出した「ムキ顔」だったのです…！

独特すぎる笑顔に笑いが止まらない♪

その顔は、「もののけ姫」に出てくる山犬「モロ」にそっくり。手を出しただけで噛みつかれそうな迫力満点の顔ですが、投稿主さんによると「嬉しさが普段の倍」のときの表情なのだとか。

しかし、あまりにモロに似ているため、「もののけ姫」が地上波で放送されたときには、友達に「お前のとこの犬出てたやん！！」と言われてしまうといいます。

ちなみに、ゆき丸ちゃんが本当に怒っているときは、また別の表情になるのだそう。嬉しいときも怒っているときも、興奮が高ぶると山犬顔になってしまうゆき丸ちゃんなのでした♪

この投稿には「お前にサンが救えるか…とか言ってそう」「めちゃくちゃそのまんま過ぎてビックリ」「実写版があったら出て欲しい」といったコメントが寄せられています。

Threadsアカウント「yukiazu09300725」には、ゆき丸ちゃん＆あずきちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

