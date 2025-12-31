17ºÐº¹¤Î¸àÂå²Æ»Ò¡õ¿ùÎÉÂÀÏºÉ×ºÊ¡Ö¥ï¥¿¥¯¥·Ã£¤Î26²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¡×¡¡¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤ÆÈ¿¶Á¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç²Ú¤ä¤«¡×
²Î¼ê¤Î¸àÂå²Æ»Ò¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤¬2025Ç¯12·î24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç²Î¼ê¤Î¿ùÎÉÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢26²óÌÜ¤È¤¤¤¦·ëº§µÇ°Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ªÅ¹¤Çº¹¤·¤Äº¹¤µ¤ì¤Ä¡×
¸àÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï¥ï¥¿¥¯¥·Ã£¤Î26²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¥ï¥ó¥º¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤Ë´Å¤¨¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤ª¤É¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ªÅ¹¤Çº¹¤·¤Äº¹¤µ¤ì¤Ä¡×¤ÈÉ×ÉØ¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤è¤¦¤Í...¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¼é¤ê¥«¥á¥é¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¡×¤È°¦¸¤¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ªÎÁÍý¤ò¥½¥Ã¥³¡¼¤ÇÊ¿¤é¤²¡¢¤ªÅ¹¤Î¤´¸ü°Õ¤Î¥±¡¼¥¤Î¥í¡¼¥½¥¯¤ò¥½¥Ã¥³¡¼¤Ç¿á¤¾Ã¤·¡¢¥½¥Ã¥³¡¼µ¢Âð¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¤ê¤¯¡¢¤½¤é¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡Á¡×¤È°¦¸¤¤¿¤Á¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¸àÂå¤µ¤ó¤ÏÂµ¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¡¢¿ù¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡£2¿Í¤ÇÊÂ¤Ó¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç²Ú¤ä¤«¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¤´É×ºÊ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£